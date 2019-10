U&D, Andrea Damante è pazzo di Chiara Montemurro, la sosia di Giulia De Lellis

Dopo aver chiuso il capitolo di Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra che stia facendo sul serio e la conferma arriva proprio dal suo profilo Instagram dove ha postato un video in camera da letto in compagnia di una bellissima ragazza mora: si tratta di Chiara Montemurro.

Classe 1995, Chiara vive e lavora a Roma con i suoi genitori e sua sorella Stefania ed è un vero e proprio spettacolo della natura. Capelli lunghi e castani, occhi marroni e fisico longilineo. La sua taglia è 38 ed è alta 170cm. Laureata in lingue, Chiara si è fatta strada nel mondo dello spettacolo partecipando alle selezioni provinciali e regionali del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia nell’estate 2014 e lavorando come modella. Infine, proprio come Andrea Damante, anche lei ha partecipato a Uomini&Donne.

Insomma, potrebbe essere stata proprio questa esperienza televisiva in comune che li avrebbe fatti avvicinare. Sta di fatto, però, che la bella Chiara ricorda moltissimo la ex fidanzata storica, Giulia De Lellis. Così, i fan di Giulia non possono fare a meno di pensare che in fondo il ricordo di lei non abbia mai abbandonato il bel deejay, che la cerca ancora nelle sue nuove donne. Pur avendola tradita ripetutamente, infatti, sembrerebbe che Andrea abbia sofferto tantissimo e, forse, non se ne sia ancora fatto una ragione.

E, nel frattempo, sui social si legge: “Beh che dire, un volto che non ha nulla di familiare…” , “Identica” e “Quando è il caso di dire: Copia e Incolla” .

Di certo, se così fosse, essere la seconda scelta di Andrea Damante non sarebbe affatto lusinghiero per Chiara. Tuttavia, al momento, la diretta interessata continua a ignorare i gossip sul suo conto e va avanti nella sua vita come se niente fosse. Solo il tempo saprà dire se il loro amore prenderà il decollo.

