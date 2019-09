Andrea Damante: "Ho tradito Giulia due volte perché non c'era più trasporto"

Adesso Andrea Damante racconta la sua verità sulla relazione con Giulia De Lellis e i tradimenti: lo fa a Verissimo durante la puntata in onda domani, 21 settembre, e chiarisce, una volta per tutte, ciò che è accaduto.

Ospite di Silvia Toffanin a distanza di una settimana dalla partecipazione della sua ex fidanzata, Damante ammette le sue colpe e confessa di aver tradito la De Lellis per ben due volte. “ Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione – ha ammesso, aggiungendo i motivi che lo hanno spinto a farlo - . Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo ”. L’ex tronista di Uomini e Donne prosegue e aggiunge: “ Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento ”.

La storia tra Damante e la De Lellis, poi, è diventata un libro in cui lei ha raccontato – per filo e per segno – ciò che è successo tra loro, ma alcune dichiarazioni non sono andate giù ad Andrea. “ Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva – ha continuato - . Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita. Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio ”.