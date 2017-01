Uomini e Donne, Peracchi attacca il programma: "Ma voi ci credete? Se potessi parlare"

Lucas Peracchi torna a far parlare di sé e dopo l'esperienza non troppo brillante a Uomini e Donne, attacca il programma di Maria De Filippi.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un percorso ricco i scivoloni. Fin dall'inizio, infatti, si era accordato con la corteggiatrice Giulia Carnevali per la scelta. I due si sentivano telefonicamente e avevano progettato tutto nei minimi dettagli. A facilitare il loro rapporto a distanza, all'oscuro della redazione, sarebbe stata Tara Gabrieletto, sposata con Cristian Galella.

Inutile dire la bufera che era esplosa negli studi di Mediaset quando Giulia aveva deciso di confessare tutto, bufera che aveva convinto Peracchi ad abbandonare il trono. Ora, Lucas sembra essersi sistemato con la sua nuova fidanzata Silvia Corrias, ma il dente avvelenato nei confronti del programma è rimasto. Come riporta il sito Sologossip, infatti, l'ex tronista avrebbe scritto sul suo profilo Instagram un attacco diretto nei contronti della produzione: " Ma in che mondo vivi? Credi ancora a Uomini e Donne? Sveglia! È televisione. Magari potessi raccontare tutto".

Il messaggio di Lucas Peracchi arriva dopo un commento di un utente sotto la sua foto. Non è chiaro cosa volesse dire l'ex tronista con quella serie di frasi. Certo è che, finito Uomini e Donne, la sua carriera non è decollata e forse questo gli ha lasciato l'amaro in bocca.