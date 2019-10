La vendetta di Beatrice di York per lo sgarro subito da Meghan Markle

Non scorre buon sangue fra Beatrice di York e Meghan Markle? Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate dalla stampa inglese, la figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, non ha un buon rapporto con la duchessa di Sussex. La giovane donna non avrebbe perdonato una mossa sconveniente, forse non voluta, della Markle. Un annuncio avrebbe ferito l’ego di Eugenia e ora sarebbe disposta a prendersi la sua vendetta. E così è stato.

Lo scorso 26 settembre, mentre tutta la stampa inglese aveva gli occhi puntati sul primo viaggio reale di Harry e Meghan in Sud Africa, la figlia della Ferugson ha spiazzato tutti, annunciando il suo matrimonio con Edoardo Mapelli Pozzi. Come è giusto che sia, la notizia è rimbalzata sul web come una scheggia impazzita e, per un po’, ha abbassato i riflettori che erano puntati sui duchi e sul royal tour. Si tratta di una mossa costruita a regola d’arte, un escamotage pensato dalla stessa Beatrice per vendicarsi del torto che sua sorella Eugenia avrebbe subito qualche tempo fa. Tre giorni dopo il matrimonio fra Eugenia e Jack Booksbank, Meghan Markle ha rubato la scena annunciando la sua gravidanza, mettendo così in secondo piano i retroscena e gli ultimi pettegolezzi sul matrimonio reale che si è svolto nella tenuta dei Windsor.

Sicuramente non è stato voluto da parte di Meghan Markle uno sgambetto del genere, ma Beatrice non avrebbe in nessun modo perdonato la mossa della duchessa e avrebbe meditato, appunto, una sottile vendetta. Annunciando il suo matrimonio, Beatrice ha fatto così passare in secondo piano il viaggio che la Markle sta compiendo insieme al marito. La notizia di un altro royal wedding è stata accolta con benevolenza, chissà invece cosa avrà pensato la Markle e se avrà immaginato che si è trattato di un sordido piano di Beatrice. Questo, purtroppo, resta un mistero.