Vincent Cassel nella terza stagione di Westworld

Westworld è la serie tv designata dalla HBO a sostituire Il Trono di Spade nel prossimo futuro come storia di punta del canale.

Dopo le prime due stagioni sembra che Westworld abbia tutte le caratteristiche per subentrare al racconto di George R.R. Martin. La complessità della trama, basata sulla storia del film Il mondo dei robot del 1973, implementata dal creatore e sceneggiatore Jonathan Nolan, unita ad un cast di primo livello, sono una garanzia per i prossimi anni.

Fino ad ora abbiamo apprezzato le interpretazioni di Anthony Hopkins (il dottor Robert Ford), Ed Harris (“l’uomo in nero”), Jeffrey Wright (Bernand), Evan Rachel Wood (Dolores), Thandie Newton (Maeve) e James Paul Marsden (Teddy). A loro si aggiungono ora altri due nomi per la prossima stagione, attori che faranno di sicuro piacere ai fan.

È stata infatti da poco ufficializzata la partecipazione di Vincent Cassel. L’attore francese farà parte della terza stagione in modo regolare e non come semplice guest star di qualche episodio. Visti i ruoli ricoperti in passato e le caratteristiche della sua recitazione, è molto probabile che Vincent Cassel vada a ricoprire il ruolo del cattivo.

Jonathan Nolan e la moglie e co-creatrice della serie Lisa Joy hanno così commentato l’ingresso di Cassel: “ Siamo incredibilmente entusiasti di lavorare con Vincent Cassel. Siamo da tempo suoi grandi fan e siamo entusiasti all’idea che entri a far parte del team di Westworld ”.

Il secondo nome di spicco che entra tra gli interpreti di Westworld è Aaron Paul. L’attore è conosciuto al pubblico per aver essere stato Jesse Pinkman nella serie tv Breaking Bad. Parte che potrebbe tornare a ricoprire in un film sequel del quale si parla già un po’.

Westworld, tra le migliori serie tv sci-fi, si è contraddistinta fin da subito per una piacevole complessità, una di quelle alla Lost, unita ad un’elevata qualità nella produzione e nella sceneggiatura. Infatti la serie tv è prodotta da J.J. Abrams e Jonathan Nolan, fratello di Christopher e co-scrittore di molti film di quest’ultimo.

Ora, con l’ingresso di Vincent Cassel e Aaron Paul, vengono aggiunti due nomi di spicco ad un cast già stellare. Westworld tornerà nel 2020 e ormai può essere indicata come la serie tv di punta del panorama televisivo dopo Il Trono di Spade.