Il battesimo di Archie sta già facendo infuriare gli inglesi. Arrivano Kate e William

Oggi è il gran giorno per Archie il “piccolo Principe” primogenito di Harry e Megan. Ma questo giorno di festa potrebbe essere in qualche modo offuscato dalle proteste degli Inglesi, e anche dai media di tutto il mondo, infastiditi dalle ristrizioni che i Duchi del Sussex hanno imposto.

Il battesimo infatti, sarà un evento privato, anzi privatissimo che non prevederà la presenza di nessun media. Segreti anche i nomi del padrino e la madrina che secondo una legge inglese possono essere rivelati anche tra anni. A Windsor sono arrivati poco prima della cerimonia verso le 12, anche il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate, sulla loro automobile privata guidata personalmente dal Principe, e per evitare la stampa sono passati per l’ingresso secondario. Molto probabilmente Carlo e Camilla si trovano già all’interno e sono tra le numerose persone arrivate in elicottero per evitare la stampa che in barba alle restrizioni si è comunque accalcata fuori dal cancello. Come già annunciato non sarà presente la Regina.

All’esterno già sono arrivati anche molti fan, alcuni di loro estremamente “delusi” dal fatto che quello che vedranno per tutto il giorno sarà semplicemente il “cancello” della residenza. Questa modalità, come dicevamo, non sta piacendo molto agli inglesi estremamente affezionati alla monarchia e che amano partecipare agli eventi reali come matrimoni o battesimi.