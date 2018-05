Napoli-Ancelotti, ora è ufficiale: contratto di 3 anni. Colpo a sopresa di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha stupito tutti e ha messo a segno un grandissimo colpo di mercato per la panchina del suo Napoli. Il numero uno del club azzurro, infatti, ha deciso di non aspettare più Maurizio Sarri e infastidito dalle incertezze dell'ex tecnico dell'Empoli ha deciso di puntare su uno dei più forti sulla piazza: Carlo Ancelotti. L'ex Milan, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid torna dunque in Italia a distanza di nove anni dall'ultima volta quando lasciò i rossoneri per accettare la corte del Chelsea di Roman Abramovich. De Laurentiis aveva già incontrato Ancelotti nella serata di ieri ma questa mattina c'è stato un altro vertice fiume dove le parti hanno trovato l'accordo con un contratto triennale da 6,5 milioni di euro all'anno. In un primo momento si pensava che l'annuncio ufficiale sarebbe arrivato il primo giugno, in realtà il Napoli ha voluto annunciare subito al'arrivo di Ancelotti che sarà il prossimo tecnico azzurro per i prossimi tre anni: "Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019".

L'ex Milan si libererà dunque dal Bayern Monaco per legarsi al Napoli dove poterà con se tutto il suo staff, ovvero il figlio Davide, il genero Mino Fulco, il preparatore atletico Mauri ed il figlio di quest’ultimo Francesco compreso anche il nutrizionista. Ancelotti ha ottenuto tutto quello che voleva e gli è stato promesso un mercato importante dove i sogni si chiamano Karim Benzema e Arturo Vidal. Mario Balotelli e il milanista Suso restano due obiettivi concreti, mentre Marek Hamsik sarà l'unico big a lasciare il club dopo anni di onorata carriera. Sarri è rimasto spiazzato da questa cosa e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport non sarà esonerato a fronte del pagamento di una penale di 500.000 euro dato che a breve accetterà o lo Zenit San Pietroburgo o il Chelsea che pagheranno la clausola del tecnico toscano di otto milioni di euro che servirà per pagare il primo anno di Ancelotti e di tutto il suo staff.

Aurelio De Laurentiis dal suo profilo Twitter ha voluto salutare e ringraziare Maurizio Sarri per il lavoro svolto in questi anni: "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio".