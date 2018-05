Champions, la Roma batte 4-2 il Liverpool ma non basta. In finale ci vanno i Reds

Sarà Real Madrid-Liverpool la finale di Champions League che si disputerà il prossimo 26 maggio a Kiev. La Roma di Eusebio Di Francesco ha giocato una buona partita, fatta di determinazione, orgoglio e voglia di ribaltare il risultato ma ha dovuto fare i conti con i Reds che hanno gestito, ma con il brivido nel finale, il 5-2 di Anfield. Il 4-2, purtroppo, non serve ai giallorossi per approdare in finale ma gli applausi dello stadio Olimpico dimostra come i tifosi della Roma siano grati ai loro giocatori per lo straordinario e inaspettato cammino effettuzto in Champions League. La Roma, inoltre, può recriminare per un rigore clamoroso negato per fallo di Alexandre-Arnold su tiro di El Shaarawy al minuto 63'. Il Liverpool si conferma bestia nera dei capitolini e vola in finale, in maniera meritata, dove cercherà di scalzare dal trono i campioni in carica del Real Madrid. In campo ci saranno 17 Champions: 12 vinte dai blancos e 5 dai Reds.

La Roma parte subito all'arrembaggio ma al primo errore viene punita. Minuto 9' Nainggolan effettua un passaggio sbagliato e serve Firmino che si invola in contropiede e serve Mané che solo davanti a Alisson non sbaglia. I giallorossi, però, provano subito una reazione e al 15' trovano il pareggio con la clamorosa autorete di Milner: Lovren rinvia il pallone addosso all'ex City e la palla va a finire alle spalle di Karius. Mané ci prova al 17' con un tiro a giro che termina fuori di poco, mentre al 24' Alisson con i piedi compie un miracolo su Mané che aveva calciato a botta sicura e da pochi passi. Un minuto dopo il Liverpool ripassa in vantaggio con Wijnaldum che segna di testa su assist involontario di Dzeko. El Shaarawy colpisce il palo al 35' con la Roma che ci prova fino al 45' ma senza pungere realmente Karius.

Nella ripresa Salah calcia in porta ma il suo tiro è smorzato e termina tra le braccia di Alisson. Al 52' la Roma pareggia con Dzeko: El Shaarawy approfitta dell'errore di Alexandre-Arnold, va al tiro a giro, Karius respinge con l'attaccante bosniaco che controlla e segna di destro il 2-2. Minuto 60' lancio illuminante di De Rossi per Under che tocca: Karius blocca sulla linea. Al 63' la Roma va vicino al gol del vantaggio con un flipper che per poco non beffa ancora Karius. Clamoroso, però, come l'arbitro Skomina non si sia accorto del clamoroso fallo di mano di Arnold. La Roma continua a spingere e al 65' fa ancora tremare il Liverpool, ma il suo tiro termina fuori. Alisson salva la Roma al 69' sul bel tiro incrociato di Firmino. Schick ci prova al 78' ma il suo tiro termina alto, mentre Dzeko un minuto dopo tenta l'euro gol con un sinistro al volo che termina fuori. Dzeko all'80' impegna di sinistro Karius e poi libera la difesa del Liverpool. Minuto 86' la Roma segna il gol della vittoria con il bellissimo tiro di Nainggolan che bacia il palo alla destra di Karius e si deposita in rete. Skomina concede il rigore alla Roma al 93' per il fallo di mano di Robertson: dal dischetto Nainggolan fa secco ancora Karius.