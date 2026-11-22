Venerdì mattina era ancora nello studio del suo avvocato, Franco Coppi, per preparare la difesa nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta. Avevano trascorso diverse ore insieme e si erano lasciati con l’intenzione di rivedersi il giorno successivo. Poi Gianni De Gennaro, 78 anni, aveva raggiunto la sua casa di campagna in Maremma, lontano da Roma. È qui, nella tenuta alle Querciolaie, vicino a Montiano, in provincia di Grosseto, che sabato mattina l’ex capo della Polizia è stato trovato senza vita. Un suicidio sul quale la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre emergono nuovi particolari sulle sue ultime ore. La giornata di venerdì 20 novembre era cominciata con l’incontro nello studio romano del penalista Franco Coppi. Al centro del colloquio c’era l’indagine sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio. I due stavano preparando la strategia difensiva in vista dell’udienza del primo dicembre davanti al Tribunale del Riesame, dopo che il gip aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Caltanissetta. “Venerdì abbiamo trascorso l’intera mattinata insieme, al mio studio, per parlare della sua vicenda giudiziaria”, ha raccontato il legale. Prima di salutarsi, avevano concordato di proseguire il lavoro il sabato. Nel pomeriggio l’ex capo della Polizia era partito per la Toscana. Una volta arrivato nella proprietà di campagna, dove era solito trascorrere alcuni periodi lontano dalla Capitale, aveva congedato gli uomini della scorta. Secondo quanto riportato dalla Nazione, li avrebbe salutati con poche parole: “Andate, grazie di tutto. Ci sentiamo domani”. Poi era rimasto solo. L’ultima testimonianza di quella sera arriva da Gianfranco Ricci, proprietario del vicino ristorante Il Bracconiere, che lo conosceva da circa trent’anni. Intorno alle 21.30 aveva notato una luce accesa nella camera della villa, senza sentire rumori particolari. Lo stesso ristoratore aveva incontrato l’ex capo della Polizia il mercoledì precedente, quando era andato a pranzo nel suo locale. In quell’occasione lo aveva trovato più silenzioso del solito, poco incline a scherzare come invece era sua abitudine. Sabato mattina, intanto, la famiglia aveva cominciato a preoccuparsi. De Gennaro non rispondeva al telefono e i ripetuti tentativi di contattarlo erano rimasti senza risposta. I familiari avevano quindi avvisato Giuseppe Soccu, il custode della proprietà, chiedendogli di controllare. È stato quindi lui a raggiungere la dépendance della villa e a trovare il corpo senza vita, dando immediatamente l’allarme. Erano circa le 9.38 quando è partita la richiesta di soccorso. All’interno dell’abitazione gli investigatori hanno trovato anche alcuni biglietti manoscritti destinati alla moglie e ai familiari, il cui contenuto non è stato reso pubblico. Accanto ai messaggi sarebbero stati recuperati documenti legati alla preparazione della difesa, che De Gennaro avrebbe portato con sé durante il soggiorno in Toscana. Sullo sfondo rimane la vicenda giudiziaria di Caltanissetta, che lo aveva profondamente colpito. Le accuse nei suoi confronti erano ancora da accertare e la difesa si preparava a contestarle davanti al Riesame. Proprio a quell’udienza, fissata per il primo dicembre, De Gennaro stava ancora lavorando il giorno prima di morire.