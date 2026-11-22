L’Unione Europea esprime la propria contrarietà alla bozza di accordo finale della Cop31 di Antalya. A prendere posizione, a nome di Bruxelles, è stato il ministro irlandese dei Trasporti, del Clima, dell’Energia e dell’Ambiente, Darragh O’Brien, che ha manifestato la profonda insoddisfazione europea per il testo negoziato.

“Desideriamo esprimere formalmente la nostra opposizione al Patto di Antalya perché non è adeguato al momento. Esprimiamo la nostra profonda delusione per la decisione presa in un momento in cui il mondo ha urgente bisogno di agire”.

Il ministro ha quindi ribadito l’indisponibilità europea ad accettare un compromesso che non rispecchi l’urgenza della crisi climatica: “Non appoggeremo una decisione che non tenga conto delle evidenze scientifiche e che rischi di ampliare ulteriormente il divario tra gli impegni globali e le azioni necessarie”, ha aggiunto, “una decisione che non menziona nemmeno i combustibili fossili”.

La bozza, presentata dal ministro dell’Ambiente turco Murat Kurum – presidente della conferenza, in corso da due settimane ad Antalya, in Turchia – è stata diffusa nelle prime ore di oggi. Kurum ha concesso ai negoziatori appena tre ore circa per sollevare obiezioni o richiedere modifiche, prima di passare alla sessione plenaria della conferenza. Un testo che non contiene alcun riferimento ai combustibili fossili tantomeno alcuna esortazione ad abbandonare carbone, petrolio e gas.

Nel corso dei negoziati, diversi Paesi avevano espresso forti obiezioni riguardo all’assenza di un riferimento preciso alla materia. La proposta punta invece punta tutta su cattura e lo stoccaggio delle emissioni di carbonio. La conferenza, che avrebbe dovuto concludersi venerdì, si trova ora a gestire una sessione a oltranza. Si tratta di un record: ad oggi, era stata la Cop25 di Madrid, nel 2019, ad essere la più lunga della storia: si era protratta per 44 ore oltre il tempo previsto.La partenza di alcuni negoziatori ora rischia di non permettere il raggiungimento del quorum necessario per il voto, pari ai due terzi dei delegati.

Rivolgendosi ai Paesi, Kurum ha spiegato che il vertice ha ascoltato “idee diverse” e ha cercato di “offrire soluzioni”. “Alcuni hanno fatto dei sacrifici per noi”, ha aggiunto, “dobbiamo accettare la volontà delle parti e non abbiamo costretto nessuno ad accettare”. “Capisco che non ci sia accordo su questo testo. Per questo motivo, queste decisioni non sono state adottate”, ha concluso.

La delegazione dell’Unione Europea aveva consegnato alla Presidenza della Cop 31 la lista dei desiderata ritenuti irrinunciabili. Bruxelles chiedeva di accelerare sugli impegni assunti nel 2023 a Dubai, puntando sul taglio dei gas serra e il superamento delle fonti fossili. Tra le priorità indicate una decisa spinta alle rinnovabili, il raggiungimento del 35% di elettrificazione dei consumi entro il 2035 e la riduzione delle emissioni di metano. Il pacchetto europeo includeva, inoltre, la creazione di un sistema globale di allarme rapido per gli eventi meteorologici estremi.