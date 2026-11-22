Verrebbe da dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Dopo il contatto in Messico che aveva rovinato la gara dei due ferraristi, ecco che anche a Las Vegas Lewis Hamilton e Charles Leclerc si tirano la zappa sui piedi. I due piloti delle Rosse sono protagonisti di un altro autoscontro che li toglie dalla lotta per la vittoria e scivolare in fondo alla top 10. Se in passato la direzione della scuderia di Maranello aveva provato a ricucire, ora Il team manager Frédéric Vasseur è una furia e punta il dito chiaramente sul monegasco, penalizzato di dieci secondi e ritenuto colpevole della collisione. Una bufera che sta rovinando la stagione della Ferrari e potrebbe causare una rivoluzione forse prima della pausa invernale.

Vasseur: “Così si rovina il lavoro di tutti”

L’errore di Leclerc al giro 38 del pirotecnico Gran Premio di Las Vegas non è stato un incidente isolato, ma arriva dopo un’escalation che dura da mesi e sta rendendo irrespirabile l’atmosfera nel box della Ferrari. Invece di entrare da protagonisti nella bagarre per la vittoria in una gara che è rimasta incerta fino alla bandiera a scacchi, Hamilton e Leclerc chiudono con un misero settimo e decimo posto. Dopo gli screzi a Monza e il disastro in Messico, l’attacco sconsiderato di Leclerc, che fa girare Hamilton e lo costringe all’ennesima rimonta, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo la penalizzazione di dieci secondi che fa scivolare indietro il monegasco, Vasseur convoca via radio il pilota per un necessario chiarimento. L’analisi del dirigente francese è insolitamente dura e schietta: “Quello che è successo è totalmente inaccettabile, come in Messico. Bisogna pensare a chi lavora a Maranello tutti i giorni, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non attaccare Lewis, ma lui ha commesso un errore che penalizza tutto il team, il suo comportamento è stato totalmente inaccettabile”. Vasseur fa intuire un cambio di rotta, visto che l’atteggiamento conciliatorio delle ultime settimane non ha prodotto risultati.

“Il messaggio dopo quanto accaduto in Messico era stato chiaro, molto chiaro e cristallino. Ne avevamo parlato in Brasile mi sembrava in modo produttivo, avevamo chiesto ai nostri piloti di pensare al team ed invece il risultato è stato quello che abbiamo visto. È frustrante per tutto il team. Alla fine però non sono io a guidare, non sono gli ingegneri”. Parlando ai microfoni di Sky Italia, la delusione è più che evidente: “Delle conseguenze di quello che è successo qui a Las Vegas discuteremo domani: sicuramente a freddo dovremo prendere dei provvedimenti ma è totalmente inaccettabile mettere tante risorse in un progetto e rovinare così il lavoro di tutti. Non ci aspettavamo che andasse in questo modo: di sicuro la pressione tra i nostri piloti sta crescendo, ora è molto peggio di diciotto mesi fa e ultimamente sta diventando ingestibile. C’è un’incomprensione umana tra di loro e non tra loro e il team. Si concentrano di più su loro stessi che sull’interesse del team. Devono imparare a rispettarsi e a rispettare la squadra che sta mettendo un enorme impegno per vincere. Oggi c’era il potenziale di salire sul podio”.

Leclerc: “Colpa mia”. Hamilton: “Decida Vasseur”

I due piloti della Ferrari si presentano alle interviste del dopo gara con stati d’animo diametralmente opposti. Charles Leclerc, che dopo le qualifiche deludenti si era scagliato contro i problemi di potenza che gli sono costati secondi preziosi sui rettilinei, ammette le sue colpe ma non senza una punta di veleno. “Se ho preso penalità sarà perché, evidentemente per la maggior parte delle persone l’incidente con Hamilton è colpa mia e lo accetto. Non ho tanto da dire: riguarderò bene l’incidente ma sarà colpa mia. Non salvo niente di questo weekend”. Molto più conciliatorio il tono di Lewis Hamilton, con il sette volte campione del mondo che prova ad abbassare la temperatura di un rapporto che ai più sembra irrimediabilmente compromesso. “Per me è Vasseur che deve decidere. Io ho già detto tutto quello che devo dire e anche di più ma adesso sta diventando tutto difficile”.

“Io devo fare il mio lavoro al massimo delle mie possibilità. Quello che succede sullo sfondo non dipende da me. Non lo so, mi sembrava tutto chiarito. Personalmente non ho problemi con Charles e sono contento di lavorare insieme ma quando siamo in pista dobbiamo ricordarci che siamo responsabili del lavoro di chi lavora a Maranello e ai Gran Premi. La battaglia non deve essere tra me e Charles ma ad esempio tra la Ferrari e la McLaren per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, una sfida che non possiamo perdere, penalizzando il lavoro di tutta la squadra”. Alla fine dell’ennesima stagione deludente mancano due gare in Qatar e ad Abu Dhabi: vedremo se il redde rationem in casa Ferrari arriverà subito o si riuscirà a chiudere l’annata senza strappi.