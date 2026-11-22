Alzi la mano chi si sarebbe aspettato di vedere un Marc Marquez così remissivo in pista. Dopo la caduta inaudita a due giri dalla fine della sprint race del sabato, l’alfiere della Ducati scende in pista nella gara lunga con un unico obiettivo: arrivare al traguardo. Lo spagnolo parte a razzo, si porta in testa ma non riesce ad andarsene come suo solito. Quando le Aprilia di Bezzecchi, Fernandez e Martin si fanno sotto, preferisce non rischiare.

Mentre in testa è il romagnolo ad aggiudicarsi il duello in casa Aprilia e la prima doppietta sprint race-gara lunga in carriera, Marquez scivola fino all’ottava posizione. Quando Luca Marini si avvicina, accelera quanto basta per aggiudicarsi i punti necessari per portare a casa il decimo mondiale in carriera. Il campione spagnolo è commosso nel post-gara, dedicando la vittoria ai tanti tifosi che l’hanno seguito a Portimao.

Marquez parte forte, poi molla

Dopo aver sprecato il secondo match point con la caduta nella sprint race del sabato, la gara lunga a Portimao vede Marc Marquez sempre più vicino al titolo numero dieci. Su una pista resa viscida dalla pioggia del mattino, il rischio di cadute è sempre presente ma al campione spagnolo basterebbe arrivare in zona punti per laurearsi campione del mondo. Al pronti via, Marquez approfitta di una partenza non ideale di Marco Bezzecchi per balzare in testa al Gran Premio del Portogallo. Il romagnolo dell’Aprilia è costretto a cedere il passo anche a Di Giannantonio e Fernandez, venendo insidiato dal compagno di squadra Jorge Martin, che ha guadagnato parecchie posizioni in un paio di giri. Il rivale numero uno nella corsa al titolo approfitta di uno sbandamento del leader della classifica piloti quando viene sorpassato da Fernandez e si porta in seconda posizione.

L’errore di Marquez scatena il resto del gruppo e lo spagnolo preferisce non rischiare, scivolando in settima posizione: Fernandez è sempre primo ma già nel mirino delle Aprilia ufficiali di Martin e Bezzecchi. A dare una mano a Marquez è la caduta di Pedro Acosta, che era davanti all’alfiere della Ducati. Con la vittoria ormai lontana, tempo di fare qualche calcolo per Marquez: in caso di vittoria di Martin, al campione in carica basterebbe un nono posto per confermare il titolo iridato. Mentre in testa sta per scatenarsi la bagarre in casa Aprilia, Marquez decide di tirare i remi in barca e puntare solo ad evitare cadute o incidenti. A sedici giri dalla bandiera a scacchi, Di Giannantonio ha gioco facile nell’infilare la Ducati ufficiale dello spagnolo, che non ha voglia di ripetere la scivolata del sabato.

Marquez: “Questa vittoria è per voi”

Se Marquez viene superato anche da Ogura e scivola in ottava posizione, Bezzecchi trova lo spiraglio giusto per superare Martin e lanciarsi all’inseguimento di Fernandez. Se un problema meccanico costringe al ritiro Alex Marquez, Martin perde contatto dal duo di testa, staccandosi di quasi un secondo. L’affondo di Bezzecchi per la testa della gara arriva ad undici giri dalla bandiera a scacchi, con Fernandez che perde subito terreno, venendo superato anche da Martin tre giri dopo. La situazione nella corsa al titolo non cambia: con il secondo posto, a Marquez basta un quattordicesimo posto per laurearsi campione.

Quando Binder prova l’affondo su Marquez, il campione spagnolo si rialza e lo fa passare. Luca Marini si avvicina in maniera pericolosa ma al ducatista basta accelerare un attimo per tenere a distanza il pilota della Honda. Alla fine, quindi, non serve un ordine di scuderia per l’Aprilia per portare il mondiale a Valencia: Bezzecchi allunga su Martin e porta a casa la sua prima doppietta sprint-gara lunga in carriera. Con Martin e Fernandez che completano il podio, l’ottavo posto basta a Marc Marquez per laurearsi campione per la decima volta. Il campionissimo spagnolo si ferma in lacrime e festeggia coi tanti tifosi che l’hanno seguito in Portogallo, dedicando a loro questa vittoria.