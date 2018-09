Continua la dinastia Maldini: dopo Cesare e Paolo, ecco Daniel

Dal 1954 sono passati 64 anni. Più di mezzo secolo in cui il Milan ha vantato tra le sue fila due esponenti della dinastia Maldini: Cesare e Paolo, primo e ultimo capitano della squadra rossonera a sollevare la Coppa dei Campioni, poi diventata Champions League. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ma oggi un altro Maldini si candida per fare la storia del Diavolo. Si chiama Daniel, ha 16 anni ed è il figlio più giovane di Paolo. Il ragazzo, tesserato per gli Allievi del Milan, ha cominciato a lavorare con la prima squadra per volere di Gattuso, fino al debutto a partita in corso nell'amichevole giocata contro la Pro Piacenza.

Gioca in attacco e non in difesa, ma non importa. Daniel Maldini, 17 anni ancora da compiere, è uno dei talenti più cristallini del settore giovanile del Milan. Il cognome è di quelli pesanti. Figlio di Paolo e nipote di Cesare, l'anno scorso - come scrive la Gazzetta dello Sport - si è messo in mostra con la maglia dell'Under 17 segnando 13 gol. In questi giorni, Gattuso lo ha chiamato in prima squadra per sostituire gli undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Superata l'emozione del primo impatto, il ragazzo si è ben disimpegnato mostrando le qualità che avevano già impressionato a Milanello il tecnico rossonero.

E pensare che soltanto qualche mese fa Daniel aveva realizzato il sogno di entrare nell'Under 19, quella che un tempo era conosciuta semplicemente come Primavera. Un salto compiuto ancora prima dell'ingresso in società del padre in qualità di dirigente, giusto per smentire le inevitabili voci di un possibile interessamento di Paolo alla causa del figlio.

Ma non c'è alcuna fretta di bruciare le tappe. Il ragazzo deve crescere con calma, non è ancora il momento dell'esordio tra i professionisti. Alla sua età il padre aveva già debuttato in prima squadra, distinguendosi nel ruolo di terzino sinistro. Come detto, però, lui è un attaccante e sabato mattina ha esordito tra gli "adulti" rossoneri nell'amichevole giocata - e vinta 1-0 - contro la Pro Piacenza, dove milita il fratello Christian, 22 anni e un passato nel vivaio milanista prima di andare a giocare in Serie C. Chissà se invece Daniel è da Serie A...