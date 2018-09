Marchisio, frecciata alla Juventus: "Mi dispiace essere passato per infortunato"

Claudio Marchisio, qualche settimana fa, ha risolto il suo contratto con la Juventus e ha lasciato così la sua seconda casa dopo 25 anni. Il centrocampista 32enne ha firmato un biennale con i russi dello Zenit San Pietroburgo e oggi è partito per la Russia insieme alla moglie Roberta Sinopoli e ai figli. La consorte del Principino, su Instagram ha postato una foto con una didascalia semplice ma precisa: "Pronti ed emozionati per questa nuova avventura. Ci, siamo. L'unione fa la forza". Marchisio, invece, ai microfoni di Sportmediaset ha raccontato le sue emozioni prima della partenza: "Partiamo tutti insieme con la mia famiglia per una nuova esperienza, il club mi ha convinto fin da subito, quello che conta ora è conoscere l'allenatore e la squadra, ringraziarli per avermi dato questa opportunità e continuare con loro una stagione che è già iniziata bene visto sono primi in classifica" .

Marchisio ha poi continuato, riservando prima una stoccata a qualcuno, forse Allegri?, e poi incensando la Juventus: "Dei miei 25 anni di Juve mi porto dietro tanta esperienza, tante vittorie e tanto sacrificio. L'unica cosa che mi dispiace è essere passato a volte per infortunato quando invece non lo sono mai stato, ma questo fa parte del nostro lavoro. Ora spetta soltanto a me iniziare al meglio questa nuova avventura e allenarmi come ho sempre fatto. La Juventus per me è sempre stata la mia famiglia, ho iniziato nel 1993 e mi ha dato la possibilità di vivere un sogno e di vincere veramente tanto, questa è casa mia e tornerò sempre, ma sono molto emozionato per questa nuova avventura, non soltanto sportiva. Sicuramente avrei voluto chiudere la mia carriera qui, però mi ritengo molto fortunato per aver giocato e vinto tanto coi bianconeri e mi sento fortunato anche ad avere questa opportunità, ho sempre voluto giocare all'estero".