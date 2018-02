Messi rovina il Willian show. Mani nei capelli per Conte

E al nono tentativo arriva il gol di Messi al Chelsea. Un gol pesantissimo quello della Pulce, che fissa il risultato sull'uno a uno, permettendo al Barcellona di affrontare il ritorno con più tranquillità.

Poteva essere il trionfo di Antonio Conte, che aveva preparato la gara in maniera quasi perfetta: possesso palla agli avversari, i suoi dietro pronti a far male in contropiede. E, per 75' minuti di partita, la strategia dell'allenatore leccese stava funzionando alla grande, con il suo Chelsea in vantaggio grazie ad una prodezza di Willian (che ha preso anche due pali) e il Barcellona ingabbiato a centrocampo e poco pericoloso (zero tiri nel primo tempo).

Poi il patatrac della premiata ditta spagnola Marcos Alonso-Azpilicueta che spegne la vittoria dei blues: il primo butta la palla nella terra di nessuno al limite della propria area, il secondo, per rimediare, fa una scivolata senza senso, lasciando campo libero al Barcellona che trova il gol con Messi su assist di Iniesta.

Il ritorno sarà gara aperta. I blaugrana sono ovviamente favoriti, ma il Chelsea visto ieri sera può ancora credere nell'impresa.

Nell'altro match di ieri, il Bayern ha avuto vita facile contro il Besiktas, sconfitto in casa per 5 a 0. Gara subito in discesa per i bavaresi, che dopo quindici minuti sono già in superiorità numerica per l'espulsione del croato Vida per fallo da ultimo uomo. Per la squadra di Heynckes, reti di Muller (2), Coman e Lewandowski (2).

Questa sera, oltre a Shakhtar-Roma, a Siviglia arriva il Manchester United, in una sfida dal sapore quasi milanese, con Montella da una parte e Mourinho dall'altra.