Neymar la caviglia fa crack: lacrime ed esce in barella

Brutto infortunio per Neymar che durante il match con il Marsiglia - vinto dal Psg per 3-0 - ha riportato una brutta distorsione alla caviglia.

A rischio il match con il Real Madrid?

Nel finale di Psg-Marsiglia, tutti i tifosi con il fiato sospeso per l'infortunio all'82' di Neymar. L'asso brasiliano è stato portato via in barella con la testa fra le mani per il dolore alla caviglia dopo uno scontro con un difensore avversario.

In casa Psg c'è grande apprensione per le condizioni di Naymar, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Per il momento non ci sono indicazioni sull'entità dell'infortunio. " La caviglia era già gonfia ", ha spiegato il capitano del Psg Thiago Silva palando con la stampa francese dopo l'incontro. Nelle prossime ore se ne saprà certamente di più. (Qui il video)

Sospiro di sollievo in casa del Paris Saint-Germain, secondo Le Parisien gli esami a cui sarebbe stato sottoposto Neymar avrebbero escluso "una frattura o una distorsione grave". Ora bisognerà capire i tempi di recupero del 26enne attaccante brasiliano, nella speranza di averlo a disposizione nel ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Neymar era stato costretto ad abbandonare in barella il campo all'82' del match contro il Marsiglia.