La Pellegrini risponde a Paltrinieri: "Mancanza di rispetto? Pronta a querelare"

Non accenna a placarsi la polemica a distanza tra Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. La nuotatrice veneta si è espressa duramente circa l'assegnazione del premio di miglior tecnico dell'anno a Stefano Morini, coach di Paltrinieri e Detti, con il vincitore dell'oro olimpico dei 1.500 di Melbourne: "Ho trovato le parole di Federica poco rispettose nei confronti del Moro e di chi ha vinto con lui. E' un premio federale, non l'Oscar. Quando poche ore fa ho letto lo sfogo di Federica non ci volevo credere, voglio ricordare a Federica che siamo compagni di nazionale, siamo gente che si ammazza di fatica per raggiungere obiettivi importanti, nuotiamo tutti nella stessa direzione e questo tipo di puntualizzazioni non dovrebbe esistere".

La replica della Pellegrini, però, non si è fatta attendere. La campionessa 29enne ha scelto Twitter per rispondere per le rime a Paltrinieri: "Mancare di rispetto vuol dire insultare ...e qualcuno verrà querelato per questo..io non l'ho mai fatto ma ho una mente pensante e LIBERA!! Certo quando vieni stipendiato di brutto da qualcuno sei obbligato a dire certe cose... #madicosastiamoparlando".

Mancare di rispetto vuol dire insultare ...e qualcuno verrà querelato per questo..io non l'ho mai fatto ma ho una mente pensante e LIBERA!! — Federica Pellegrini (@mafaldina88) 9 ottobre 2017