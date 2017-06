Pistocchi, lite social per Gigi Buffon

Le parole di Gigi Buffon su chi ha festeggiato per la sconfitta della Juventus in finale di Champions fanno ancora discutere. Il portiere della Juve ha affermato qualche giorno fa: "Sono lieto di non somigliare a quelli che hanno festeggiato per la sconfitta della Juventus a Cardiff, in finale di Champions League contro il Real Madrid”. Parole che hanno subito scatenato la reazione di alcuni tifosi che hanno ricordato come in passato lo stesso Buffon aveva fatto festa per alcune socnfitte dell'Inter. Ma a riaccendere le polemiche è un tweet di Maurizio Pistocchi che cinguetta: "Grande portiere Buffon. Su tutto il resto,meglio stendere un velo. Pietoso". Il tutto accompagnato da una foto in cui il portiere bianconero mostra lo striscione "5 maggio godo ancora". Le parole di pistocchi però non sono state gradite dai suoi follower. Uno in particolare ha dato il via ad un vero e proprio duello a colpi di tweet col giornalista: "Leggo sul suo profilo praticamente solo post contro la Juve. Complimenti per l'obiettività", scrive un utente. Pronta la risposta di Pistocchi: "Con gli analfabeti funzionali non perdo più tempo.Li lascio al loro destino". Apriti cielo. L'utente ribatte: "Guardi che 'imbecille', 'idiota', 'mentecatto' li conosco come termini, tento il confronto ma mi accorgo che non ha argomenti. Ubi maior...". Pistocchi replica: "Mai usato questi termini.Non mi appartengono nè per cultura nè per educazione.Al confronto sono sempre disponibile,ma non con i bugiardi". Poi però interviene un altro utente che supera ogni limite e insulta direttamente Pistocchi: "Sei un uomo di m***, un giornalaio del c***...facile parlare bene quando ti fa vincere un mondiale, figlio di t***". A questo punto la discussone degenera e Pistocchi passa al contrattacco con signorilità: "Screen-shot fatto.Ne parliamo in Tribunale". (Clicca qui per leggere il botta e risposta)



Grande portiere,https://t.co/zLyuntQL1R tutto il resto,meglio stendere un velo. Pietoso. pic.twitter.com/h3W7RuoAry — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 11 giugno 2017