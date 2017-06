"I caroselli? Non sono come loro" ​Ma un video incastra Buffon

Bufera si Gigi Buffon. Il portiere della Nazionale e della Juve è da oggi al centro delle critiche che corrono sul web, accusato dalla Rete di essere "ipocrita" per le sue parole nell'intervista rilasciata alla Rai dopo la sconfitta nella finale di Champions contro il Ral Madrid.

Le critiche a Buffon

"Nel calcio esistono le vittorie e le sconfitte - ha detto il portierone - sono convinto che dalle sconfitte si impari molto di più che dalle vittorie e per questo fatico ad accettare gli atteggiamenti di chi tifa contro la Juventus a prescindere. Orgoglioso di non essere come loro". I tifosi dell'Inter, ma non solo, sono però corsi su Youtube a ricercare un vecchio video risalente al 2013, quando Buffon stava festeggiando lo scudetto in piazza Vittorio Veneto a Torino. Il portiere era sul pullman celebrativo e ad un certo punto si vede alzare in piedi e mostrare uno striscione con scritto "5 maggio, godo ancora".

Il riferimento, neppure troppo velato, è ovviamente alla vittoria dello scudetto del 2001-02, quando l'Inter perse il campionato all'ultima giornata rimediando una sonora sconfitta per 4-2 con la Lazio a Roma. In molti sui social hanno definito il campione del mondo "ipocrita". Solo alcuni lo difendono, dicendo che la differenza sta nel fatto che questa volta la vittoria è andata ad una squadra straniera e sarebbe dovuto prevalere l'interesse nazionale. La discussione continua.