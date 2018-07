La ragazza di Valentino Rossi zittisce le malelingue: "Stiamo insieme, allora?"

Essere la fidanzata di Valentino Rossi non è affatto semplice, per conferma chiedere alla sua attuale compagna Francesca Sofia Novello, ex ombrellina che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha ammesso: " Dai, ormai lo ha visto mezzo mondo. Io e Vale stiamo insieme e allora?". La studentessa 24enne ha risposto alle malelingue che hanno affermato come stia insieme al Dottore solo per la sua fama: "Giusto per fugare ogni dubbio, per questo e molti altri lavori sono stata scelta molto prima che venisse fuori la mia relazione con Vale".

Francesca ha poi smentito di tifare Milan anche perché Valentino è un fan sfegatato dell'Inter: "Diciamo che simpatizzo per la maglia rossonera, ma di calcio so poco. E a San Siro sono stata solo per scattare delle foto. Nuoto e vado in palestra, mi concentro su esercizi aerobici. Aggiungo che ora come ora inizio pure a capirne parecchio di motori. Anche di meccanica eh! E so guidare la moto. Certo se c’è Vale, non mi azzardo mica". La Novello ha poi parlato della "maledizione" di essere la fidanzata di un personaggio famoso come Rossi: "In molti mi chiedono di postare foto e video con Vale, mi domandano quando ci sposeremo. Ma ho solo 24 anni! Ora come ora è davvero impossibile.E poi quanto veleno. Mi dicono che quella sua ex è più bella di me, che io sto insieme a lui solo per i soldi e per la fama. Ma è pura follia! Se sta insieme a me ci sarà una ragione, o no?".