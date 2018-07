Vueling festeggia 6 milioni di passeggeri a Malpensa

La compagnia aerea Vueling ha festeggiato la stagione dei collegamenti estivi con 6 milioni di passeggeri trasportati all'aeroporto di Milano Malpensa dove ha avviato le operazioni di volo 13 anni fa, nel 2005. A Marco Ferrari, il passeggero che ha raggiunto il traguardo sono stati consegnati due biglietti omaggio per volare ancora con la compagnia da Aldo Schmid, marketing aviation manager di Sea e Susanna Sciacovelli, direttore generale per l’Italia di Vueling.

Per questa estate il vettore spagnolo ha lanciato da Malpensa 6 rotte con più di 668.000 posti disponibili. La compagnia effettua collegamenti diretti dal capoluogo lombardo a Barcellona El Prat, suo principale hub internazionale, offrendo fino a 34 frequenze settimanali a partire da 29,99 euro, fino a 13 frequenze settimanali per Parigi Orly a partire da 24,99 euro e fino a 7 frequenze settimanali a partire da 34,99 euro per Amsterdam. Da Milano Vueling propone voli per altre mete spagnole, tra cui l’isola di Ibiza con 6 frequenze settimanali (13 nel mese di luglio e agosto) a partire da 34,99 euro, Alicante e Bilbao con 2 frequenze settimanali a partire da 25,99 euro.

"L’aeroporto di Milano Malpensa è parte integrante della nostra strategia di crescita per l’Italia - ha detto Susanna Sciacovelli –. Conosciamo l’importanza di questa città e del suo aeroporto per il Paese, e intendiamo supportare il suo sviluppo tramite il raggiungimento di traguardi come questo, continuando a investire sul potenziamento della nostra offerta con l’obiettivo di proporre a sempre più clienti i migliori servizi Vueling con voli diretti e in connessione verso destinazioni in tutta Europa".

"Sea è lieta di poter accogliere il 6 milionesimo passeggero di Vueling sullo scalo di Malpensa - ha sottolineatoo Aldo Schmid -. Il vettore è infatti stabilmente una delle compagnie top 5 del nostro aeroporto trasportando oltre 600.000 passeggeri all’anno e nel 2017 Vueling è cresciuta ancora".

Partendo da Malpensa si può usufruire dell’esclusivo servizio di voli in connessione Vueling-to-Vueling, attivo grazie al collegamento con l’aeroporto di Barcellona El Prat da dove è possibile raggiungere oltre 130 città servite dalla compagnia in Europa, Africa e Medio Oriente. Il servizio consente di effettuare un'unica transazione di check-in all’aeroporto di partenza con ritiro del bagaglio alla destinazione finale, senza necessità di ulteriori passaggi.

Informazioni: www.vueling.com