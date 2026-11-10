Fieracavalli 2026, il Veneto trionfa nel Gran Premio delle regioni under 21

Il Veneto scrive un’altra bellissima pagina di sport equestre. Nella prestigiosa cornice dell’Arena FISE di Fieracavalli, domenica 8 novembre, la rappresentativa veneta ha conquistato il Gran Premio delle Regioni Under 21 di salto ostacoli, imponendosi al termine di una competizione combattuta e ricca di emozioni. Con un risultato complessivo di 5/0 penalità e un tempo totale di 396,38 secondi, il Veneto ha conquistato la vittoria davanti alla Toscana, seconda classificata, e alla Sicilia, che ha completato il podio.

Un successo di squadra che premia il talento, la determinazione e la preparazione dei giovani cavalieri e amazzoni veneti, guidati dal Capo Équipe Antonio Piovan e dal tecnico Giampietro Zorzi, protagonisti di un risultato di grande prestigio per l’intero movimento equestre regionale.

A portare il Veneto sul gradino più alto del podio sono stati cinque binomi che hanno saputo affrontare con impegno e spirito di squadra una competizione di alto livello tecnico. Marianna Martinengo Marquet, in sella a Hylanderhof S Kanani, portacolori dello Stato Maggiore Esercito – Scuola Padovana di Equitazione ASD, sotto la guida dell’istruttrice Raffaella Caropreso, ha concluso con 1/0 penalità e un tempo complessivo di 134,59 secondi. Alessandro Sartori, con Lola PG, della Scuderia B19 ASD, seguito dall’istruttore Giovanni Magaton, ha realizzato due percorsi netti, chiudendo con 0/0 penalità e un tempo di 130,14 secondi. Giacomo Martinengo Marquet, in sella a Kasall, dello Stato Maggiore Esercito – Scuola Padovana di Equitazione ASD, seguito dall’istruttrice Raffaella Caropreso, ha registrato 4/0 penalità e un tempo complessivo di 131,65 secondi. Virginia Gottardo, con Just My Style TN, della Scuola Padovana di Equitazione ASD, allenata da Raffaella Caropreso, ha concluso con 8/4 penalità e un tempo di 128,97 secondi. Irene Scudier, in sella a Blue Rose, del C.E. Veneto, seguita dall’istruttrice Monica Bruscagnin, ha completato la propria prova con 4/16 penalità e un tempo di 139,46 secondi.

Anche le classifiche individuali del Premio KEP Italia Under 21 hanno regalato soddisfazioni. Alessandro Sartori, in sella a Lola PG, ha conquistato una prestigiosa seconda posizione, grazie a una prova senza errori, conclusa con 0/0 penalità e un tempo complessivo di 130,14 secondi. Significativo il risultato di Marianna Martinengo Marquet, che con Hylanderhof S Kanani si è aggiudicata la prima posizione nella classifica individuale del Premio KEP Italia Under 21, altezza 125 cm, con 1/0 penalità e un tempo di 134,59 secondi.

Il trionfo di Verona assume un significato ancora più importante se inserito nel percorso sportivo compiuto dal Veneto durante questa stagione. Lo scorso 31 maggio la rappresentativa veneta aveva già conquistato la prestigiosa Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo a Piazza di Siena, nella straordinaria cornice dello storico concorso ippico romano. Sebbene le formazioni protagoniste dei successi di Roma e Verona fossero differenti, il risultato ha confermato la solidità di un settore giovanile capace di esprimere talenti, preparazione e competitività attraverso più generazioni di atleti. Vincere a Piazza di Siena e a Fieracavalli nello stesso anno rappresenta anche un importante riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dalle società sportive, dagli istruttori, dai tecnici e dalle famiglie che accompagnano la crescita dei giovani cavalieri e amazzoni.

La sensazione generale è che per l’equitazione veneta si prospetti un futuro davvero ricco di soddisfazioni e riconoscimenti.