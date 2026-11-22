Perdiamo anche con le Fiji. Il filotto di 6 sconfitte è completo. Se aggiungiamo anche il Galles, la striscia arriva a 7. A Udine finisce 21 a 13 per gli isolani che ci ritroveremo contro venerdì prossimo a Twickenham nella finalina per il penultimo posto del Nation Championship. Il ricordo della vittoria all’Olimpico contro l’Inghilterra è sbiadito. Le assenze sono un alibi, gli errori sono invece il filo conduttore di una squadra che sembra aver perso la propria identità.

Ci illudiamo con la meta di Cannone e i calci di Allan. Il debuttante Miotti dura poco più di un tempo, regala qualche invenzione ma resta per ora un corpo estraneo. Zuliani ci prova ma si ferma lì. Nel festival degli errori che per gli azzurri è quasi un mantra, i figiani sbagliano meno e colpiscono due volte con il tallonatore Ikaniwere e poi con Salawa. Decisivo il black out a inizio ripresa: due mete in sette minuti. Davanti ai 22 mila di Udine il motore azzurro si inceppa. Sul campo resta la delusione, i troppi palloni persi e una touche che ancora non funziona. Se con l’Argentina mezza possibilità l’avevamo buttata alle ortiche, contro gli isolani l’occasione è rimasta negli spogliatoi.