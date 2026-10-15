Flutter SEA e Special Olympics Italia insieme per sport e inclusione

Lo sport come occasione di incontro, condivisione e inclusione sono gli ingredienti di #PlayUnified, l’iniziativa di sport unificato promossa da Special Olympics che contribuisce ad abbattere barriere, superare stereotipi e favorire l’incontro tra atlete e atleti con e senza disabilità intellettive. Nell’ambito di questo progetto, Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars e leader nel settore dell’intrattenimento, ha coinvolto le colleghe e i colleghi delle sedi di Porcari (Lucca), Roma e Milano in tre giornate di volontariato aziendale.

Nel corso del mese di ottobre circa 100 persone scenderanno in campo al fianco degli atleti e delle atlete Special Olympics Italia per vivere insieme alcune ore all’insegna del divertimento e della condivisione. Le giornate prevedono mini-match di calcio, basket, pallavolo, padel e scherma, oltre alla possibilità di sostenere atlete e atleti facendo il tifo dalle tribune. Ogni appuntamento comprende un momento di accoglienza e confronto, seguito dall’attività sportiva, da una premiazione simbolica e da una merenda condivisa.

“Con Special Olympics Italia condividiamo valori come la passione, il coinvolgimento e la partecipazione: lo sport rappresenta uno degli strumenti più autentici per creare connessioni reali e costruire comunità più inclusive - sottolinea Manuela Belmonte, chief Legal & Risk Officer Flutter SEA -. Siamo davvero orgogliosi di rinnovare il nostro supporto a questa meravigliosa realtà e di continuare a far parte, insieme alle nostre colleghe e ai nostri colleghi, della squadra di #PlayUnified”.

L’iniziativa ha preso il via il 13 ottobre al Centro Sportivo El Niño di Lucca. Qui le volontarie e i volontari del Gruppo hanno avuto l’opportunità di scendere in campo al fianco delle atlete e degli atleti di Special Olympics cimentandosi in divertenti sfide di calcio, padel e scherma. Un susseguirsi di mini-match e attività pensate per favorire la partecipazione di tutti: dal riscaldamento ai tiri in porta, fino alle prove con la racchetta e il fioretto. Nelle prossime settimane, il percorso proseguirà a Milano e Roma con altri due appuntamenti dedicati allo sport e all’inclusione.

Nel 2026 Flutter SEA è stata al fianco di Special Olympics Italia con un programma di iniziative, dal sostegno agli eventi sportivi del movimento, come i 41° Giochi Nazionali Estivi, ai progetti di formazione con Coach for Inclusion fino al coinvolgimento diretto delle colleghe e dei colleghi di Sisal, Snai e PokerStars Italia nell’ambito di #PlayUnified. La collaborazione con Special Olympics Italia, avviata nel 2017 da Fondazione Snaitech, ente filantropico del terzo settore di Flutter SEA, si inserisce nel percorso di sostenibilità della realtà che, attraverso il Positive Impact Plan, promuove iniziative per le persone, le comunità e i territori con l’obiettivo di sostenere progetti virtuosi di inclusione, educazione e sport. Un impegno concreto e quotidiano che nel 2025 si è tradotto nel supporto a 48 associazioni nei Paesi in cui opera Flutter SEA.