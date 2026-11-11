Allarme bomba, come funziona il piano di emergenza nelle scuole e quali sono le procedure che si attivano

Gli allarmi bomba nelle scuole sono diventati una routine indigesta: è una parte della guerra ibrida che va a colpire una delle categorie più deboli della società, i bambini e gli adolescenti, in quello che dovrebbe essere lo spazio sicuro per eccellenza. L’ennesimo allarme è scattato questa mattina in oltre 300 scuole di tutto il Paese tramite mail ma, fortunatamente, gli istituti sono attrezzati e pronti a far fronte a questo tipo di scenari con protocolli codificati, in modo tale da limitare il panico tra gli studenti, i genitori e il personale.

La prima cosa che un dirigente scolastico deve fare quando riceve un allarme bomba è informare le autorità competenti, quindi chiama il 112. In quel momento deve indicare le sue generalità, il nome e l’indirizzo della scuola e quante persone orientativamente si trovano al suo interno. In contemporanea, lui o il suo delegato alla sicurezza devono occuparsi di attivare le procedure interne: da quando parte la telefonata alle autorità, la scuola non ha più la piena autonomia decisionale ma deve procedere in stretto coordinamento con le forze dell’ordine. La prima valutazione da fare è se sia più sicuro restare all’interno dell’edificio o uscire nei punti di raccolta: solitamente si propende per l’evacuazione in sicurezza. In quel caso i docenti hanno il compito di far uscire le classi in modo ordinato, tenendo il gruppo unito e segnalando subito eventuali assenze.

Si evita di solito di far scattare l’allarme antincendio tradizionale, proprio per non generare confusione. Una volta all’esterno, si procede al conteggio delle persone presenti e si attende il via libera delle autorità prima di qualsiasi rientro. Nel frattempo la scuola si premura di informare le famiglie, specialmente quando si tratta di minori, di quanto accaduto: dal momento che quando scattano questo tipo di allarmi le lezioni poi non riprendono, i genitori vengono invitati a recarsi il prima possibile nel luogo indicato per prelevare i minori. Il rientro nell’edificio, in caso di segnalazione di un ordigno non può avvenire fino a quando gli esperti non hanno “bonificato” l’area, ossia non terminano il sopralluogo per scongiurare qualunque pericolo. In caso di allarme bomba, i luoghi di raccolta possono essere diversi rispetto a quelli indicati per l’incendio, perché i rischi sono diversi. In alcune scuole è già capitato che gli studenti venissero portati dai docenti in vicini parchi o zone aperte, a distanza di sicurezza dall’edificio.