Scarcerato su cauzione Flavio Santoiemma, il minore arrestato a Malta per un falso allarme bomba

Dopo quasi 6 mesi di reclusione, è stato scarcerato su cauzione Flavio Santoiemma, arrestato il 25 maggio dopo un procurato allarme nel suo istituto scolastico. La telefonata aveva provocato l’evacuazione dell’istituto e l’intervento delle forze dell’ordine e non è stata trovata alcuna bomba. Da prima è stato recluso per quattro giorni in isolamento nella divisione 6 del carcere per adulti di Corradino e poi è stato trasferito nel carcere minorile di Coors, dove è rimasto fino ad ora.

Oltre al procurato allarme, gli investigatori hanno approfondito il suo smartphone e i dispositivi elettronici, ipotizzando il suo coinvolgimento o legami con il network criminale internazionale “764” (legato a reclutamento online e attività illecite in rete). La difesa ha sostenuto che il ragazzo potesse essere stato manipolato online. Il minore farà ritorno nell’abitazione dei suoi genitori tra stasera e domani e potrà regolarmente tornare a scuola. Lo rende noto la Farnesina, che su indicazione del ministro Antonio Tajani ha seguito fin dall’inizio il caso “in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Malta, che ha effettuato diverse visite consolari al ragazzo durante il periodo di detenzione, fornito puntuale assistenza alla famiglia e partecipato a tutte le fasi processuali”.

Così si legge nella nota diffusa dal ministero degli Esteri, il cui scopo primario è stato fin da subito quello di permettere al minore di rientrare a casa. Solo pochi giorni fa, lo scorso 5 novembre, l’ambasciatrice d’Italia a Malta, Valentina Setta, “aveva sollevato nuovamente il caso di Santoiemma in un incontro con il Ministro dell’Interno maltese Glenn Bedingfield. La sede continuerà a seguire la vicenda sul piano giudiziario assicurando il massimo sostegno al connazionale e ai suoi familiari”. Il procedimento penale prosegue e non si ferma con la scarcerazione, perché resta anche da chiarire in modo definitivo se il minore sia stato un attore consapevole o una vittima di ricatto online, un tema che coinvolge sia le indagini sul gruppo 764 sia la tutela dei minori nel mondo digitale.