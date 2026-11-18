C’è un modo diverso di affrontare la transizione automobilistica: anziché chiedere agli automobilisti di adattarsi a una sola tecnologia, si può mettere a loro disposizione più alternative. È la strada scelta da Kia con la nuova Seltos, un SUV che arriva sul mercato italiano con una proposta insolitamente articolata.

Benzina, GPL, Full Hybrid e, in prospettiva, una versione Tri-Fuel capace di abbinare elettrificazione e doppia alimentazione. Una gamma costruita attorno alle esigenze di chi percorre molti chilometri, di chi si muove prevalentemente in città e di chi cerca la sicurezza della trazione integrale. Il tutto in una carrozzeria dalle dimensioni equilibrate, destinata a inserirsi appena sotto la Sportage.

Kia Seltos

Design e dimensioni

Lunga 4,43 metri, la nuova Kia Seltos è più corta di 11 centimetri rispetto alla Sportage. La differenza si avverte soprattutto negli ingombri, mentre il passo di 2,69 metri permette di ricavare un abitacolo generoso in rapporto alle dimensioni esterne.

Lo stile segue una direzione precisa, con superfici robuste, frontale verticale, gruppi ottici a LED e passaruota pronunciati. Le maniglie a scomparsa alleggeriscono la fiancata, mentre le barre longitudinali al tetto sottolineano la vocazione pratica del modello. Gli allestimenti superiori introducono cerchi da 19 pollici e dettagli esterni specifici.

Il bagagliaio raggiunge 536 litri nelle configurazioni più capienti, con possibilità di arrivare a 1.511 litri abbattendo i sedili posteriori. La modularità è favorita dallo schienale frazionabile 60:40. È uno degli argomenti più convincenti della Seltos, soprattutto per le famiglie che desiderano un SUV spazioso senza superare i quattro metri e mezzo.

Kia Seltos

Interni, tecnologia e sicurezza

L’abitacolo adotta un’impostazione moderna, ma conserva una particolare attenzione alla fruibilità quotidiana. Davanti al conducente trova posto una strumentazione digitale da 12,3 pollici, affiancata da un touchscreen multimediale della stessa diagonale. Un ulteriore display da 5,3 pollici è dedicato alla climatizzazione.

Sono previsti Apple CarPlay, Android Auto, aggiornamenti software da remoto, climatizzatore automatico bizona e prese USB posteriori. Salendo nella gamma arrivano la ricarica wireless dello smartphone, il navigatore Kia Connect, il sistema di telecamere a 360 gradi e il monitoraggio degli angoli ciechi attraverso immagini proiettate sulla strumentazione.

La sicurezza comprende già sulle versioni d’accesso la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei limiti e il controllo dell’attenzione del conducente. Le configurazioni più ricche aggiungono l’Highway Driving Assist 2, il parcheggio assistito da remoto e il portellone elettrico intelligente.

Tra gli optional figurano sedili ventilati, riscaldamento anche per la seconda fila, impianto audio Harman Kardon a otto altoparlanti, head-up display e tetto panoramico.

Kia Seltos

Motori benzina, GPL e Full Hybrid

La gamma parte dal 1.6 T-GDi benzina da 180 CV, disponibile con cambio manuale a sei marce oppure automatico a doppia frizione DCT7. Quest’ultimo può essere abbinato anche alla trazione integrale meccanica.

Particolarmente interessante per il mercato italiano è la versione benzina/GPL da 168 CV e 270 Nm, proposta con trazione anteriore e trasmissione manuale o automatica. I serbatoi da 50 litri per la benzina e 52 litri netti per il GPL consentono un’autonomia complessiva stimata fino a 1.300 chilometri, dato ancora preliminare.

La novità tecnologicamente più significativa è però la Full Hybrid 1.6 GDi, disponibile con 154 CV e trazione anteriore oppure con 178 CV e sistema e-AWD. Quest’ultima soluzione, al debutto su un modello Kia, utilizza un motore elettrico dedicato alle ruote posteriori per migliorare la motricità senza ricorrere a un collegamento meccanico tradizionale tra i due assi.

La batteria da 1,49 kWh non richiede ricariche esterne. I consumi dichiarati nel ciclo combinato sono compresi tra 4,8 e 5,3 l/100 km per la Full Hybrid anteriore e tra 5,5 e 5,7 l/100 km per l’e-AWD. Tutte le versioni ibride risultano guidabili dai neopatentati.

Kia Italia sta inoltre sviluppando con Westport Fuel Systems una futura Tri-Fuel, destinata a combinare il sistema Full Hybrid con l’alimentazione GPL.

Allestimenti e prezzi: quattro versioni

Il listino italiano comprende Business, Style, GT-line e X-line. Business offre già una dotazione tecnologica e di sicurezza completa, mentre Style aggiunge sedili anteriori riscaldabili, regolazioni elettriche e ricarica wireless. GT-line privilegia una caratterizzazione più sportiva; X-line propone un’immagine maggiormente orientata al mondo SUV.

I prezzi di listino partono da 31.500 euro per la benzina manuale Business, da 33.500 euro per la GPL e da 35.000 euro per la Full Hybrid. Quest’ultima raggiunge 43.000 euro nella configurazione e-AWD X-line.

Per novembre sono previste offerte promozionali che abbassano i prezzi d’ingresso rispettivamente a 25.950, 27.950 e 29.950 euro per benzina, GPL e Full Hybrid Business. È disponibile anche il finanziamento Scelta Kia con 47 rate da 299 euro mensili e anticipo variabile.

La Full Hybrid è già in arrivo nelle concessionarie, mentre le prime consegne della GPL sono attese entro la fine del 2026. La Seltos si presenta dunque con un’offerta ampia, nella quale la possibilità di scegliere l’alimentazione conta almeno quanto il design e la tecnologia di bordo.