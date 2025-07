Ecco la nuova Kia Sportage: rinnovamento di una certezza

Opposites United. Ovvero gli opposti uniti. È la filosofia Kia, un equilibrio tra natura e tecnologia, tra bellezza e funzionalità. Come è Kia Sportage, il best seller del marchio coreano con oltre 7 milioni di unità venduti globalmente e leader nel mercato dei C-SUV, pronto a riconquistare da settembre le nostre strade. Rivisitato nelle forme e con una gamma ampia di motorizzazioni e allestimenti, con motori 1.6 litri turbo benzina, mild-hybrid, full hybrid, in seguito plug-in hybrid, per il mercato italiano in una fase successiva avrà anche alimentazione a GPL e in futuro pure una motorizzazione trifuel, ibrida abbinata al GPL, come già fatto con la Niro, per consentire di scegliere la Sportage più indicata alle proprie esigenze. Che, secondo le intenzioni di Kia, sono i “modern individual”, persone che cercano qualità nei prodotti ma anche un’estetica originale per distinguersi dagli altri pure per l’automobile che guidano.

Fuori linee scolpite e spigolose delineate dal disegno del paraurti e dell’illuminazione a LED Star Map e dal distintivo frontale Kia tiger nose che si allarga rispetto alla generazione precedente mentre la griglia a “naso di tigre” si fa più larga. Nel test drive internazionale con partenza dal quartier generale di Kia Europa a Francoforte, Sportage dimostra la sua doppia natura, quella di suv da lunghi viaggi e da percorsi più avventurosi, e quella metropolitana indicata per destreggiarsi tra le ztl delle città. La full hybrid HEV versione GT Line, con un elegante interno black and white in ecopelle e suede, con il volante e i sedili sportivi, ha 239 cavalli che si scatenano tra le foreste e le montagne di Feldberg, nel land del Baden-Württemberg, non lontano da Francoforte, pronta ad affrontare con disinvoltura e l’aiuto del Surround-View Monitor a 360 gradi con vista 3D anche un piccolo fuoristrada tra i boschi avvolti dalla nebbia fuoristagione.

Perché al centro dell'esperienza di guida c'è il Connected Car Navigation Cockpit, formato da due display panoramici curvi da 12,3 pollici e di un nuovo head-up display da 10 pollici, con le funzioni e le informazioni facilmente accessibili e visibili dal conducente, inclusi i sistemi di assistenza alla guida, l'infotainment e le indicazioni stradali.

Stessa versatilità per nuova Sportage ICE benzina 1.6 T-GDi reattiva nelle strade del centro di Francoforte, tra la sede della Banca centrale europea e la casa di Goethe, ed qui tra piste ciclabili e pedonali che si apprezzano i numerosi sistemi di assistenza alla guida comprensivi della frenata d’emergenza automatica con riconoscimento di auto, pedoni e ciclisti e che, sfruttando sensori e una telecamera, scansionano la strada alla ricerca di eventuali pericoli, frenando automaticamente quando viene rilevata una potenziale collisione. Invece il sistema Highway Driving Assist 2 impiega una telecamera, sensori radar e dati della navigazione per mantenere velocità e distanza dal veicolo precedente.

E se c’è da pagare il parcheggio non c’è nemmeno bisogno di scendere perché il sistema Kia In-Car Payment consente di pagare direttamente dall'auto.Prodotta nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia, nuova Sportage avrà prezzi in via di definizione che non si discosteranno da quelli della precedente generazione.