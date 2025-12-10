Kia Seltos, il nuovo SUV che si inserisce fra Niro e Sportage

Kia ci ha preso gusto. Il colosso coreano ha rivelato la seconda generazione di un veicolo finora inedito dalle nostre parti, il SUV compatto Seltos, che promette di farsi strada nel mercato – anche europeo e italiano - grazie a un design accattivante e a una proposta motoristica ampia, senza contare un comparto tecnologico all’avanguardia. Tutti elementi che possono fare la fortuna di un modello che nella gamma si inserisce, quanto meno per dimensioni, fra la Niro e la Sportage. L’esordio della nuova Kia Seltos è avvenuto digitalmente, con tutto il mondo connesso per osservare questa anteprima dal sapore cinematografico intitolata “The Protagonist”. Ora non resta che sviscerare ciò che questo neonato SUV ha da offrire al grande pubblico.

Stile e dimensioni

La Kia Seltos è stata plasmata seguendo i rigorosi principi della filosofia di design “Opposites United”. Il nuovo modello mette insieme forme robuste e scolpite, tipiche dei SUV da battaglia, con dettagli stilistici che esprimono al contempo un’eleganza ricercata e contemporanea. Il risultato finale non può lasciare indifferenti, compresi gli automobilisti europei dal palato raffinato. Le sue dimensioni sono state ottimizzate per offrire spazio senza sacrificare l’agilità tanto utile in un contesto urbano: 4.430 mm di lunghezza e 1.830 mm di larghezza, con un passo di 2.690 mm che garantisce un abitacolo voluminoso. La capacità del bagagliaio è di 536 litri (il massimo della categoria), con un pianale di carico pieghevole a due livelli.

Il frontale è dominato da una griglia ampia, incorniciata dalla nuova e distintiva firma luminosa “Star map” e dalle luci di benvenuto a sequenza dinamica. Un tocco di raffinato, tipico delle ammiraglie, è quello delle maniglie delle portiere a scomparsa, dettaglio che contribuisce anche a una migliore aerodinamica. Osservando il profilo, poi, si notano linee diagonali specifiche che, unite all’andamento sinuoso del tetto, creano una silhouette fluida e dinamica, accentuata dai rivestimenti a contrasto e dagli inserti argento satinato che ne sottolineano la robustezza. Al posteriore, i fanali sviluppati in modo verticale si estendono per tutta l’ampiezza del portellone, enfatizzando la larghezza e la stabilità del veicolo.

Per coloro che ricercano un tocco di carisma in più, l’allestimento X-Line aumenta il tasso di aggressività con finiture in canna di fucile scuro e guarnizioni inferiori rinforzate, mentre il GT-Line si propone con un’estetica ancor più sportiva, arricchita da eleganti dettagli in tinta con la carrozzeria. La tavolozza cromatica si arricchisce di tinte inedite, come l’Iceberg Green, il Gravity Gray e l’audace Magma Red opaco, completando una gamma di tonalità forti ed espressive.

Un abitacolo connesso

L’abitacolo della nuova Kia Seltos è stato pensato per affrontare le esigenze di una mobilità in continua evoluzione, che spazia dai canonici tragitti quotidiani ai grandi viaggi all’avventura. La plancia, mantenuta bassa e orizzontale, regala una sensazione di ariosità e migliora in modo significativo la visibilità anteriore. L'ottimizzazione degli ingombri, anche grazie all'adozione del cambio Shift-by-Wire (SBW), assicura ampio spazio per testa e gambe, aumentando funzionalità e spaziosità. Un taglio essenziale e materiali di alta qualità convergono in un ambiente confortevole.

Il guidatore è circondato da tanta tecnologia e modernità. Spicca il display panoramico, una spettacolare struttura che unisce due schermi da 12,3 pollici, con un pannello dedicato al controllo del clima. La connettività è garantita dall’AI Assistant basato sull’intelligenza artificiale generativa, che permette un’interazione naturale, e dalla Digital Key 2.0 per l'accesso e la condivisione sicura del veicolo tramite smartphone. Per il comfort di bordo, si citano il tetto panoramico che aumenta il senso spaziosità e l'illuminazione d'ambiente personalizzabile con 64 colori. I sedili della seconda fila, reclinabili in un totale di 24 posizioni, promettono viaggi di lusso.

Le motorizzazioni

Costruita sulla recente e robusta piattaforma K3, la nuova Kia Seltos offre una gamma di motori moderna. Sotto il cofano pulsa l’unità turbo benzina 1.6 litri T-GDI che eroga 180 CV e 265 Nm di coppia, abbinato a un cambio a 7 rapporti dual-clutch, ma nel corso del 2026 arriverà anche una variante Full-Hybrid per una maggiore efficienza e fruibilità nell’uso di tutti i giorni. Inoltre, per affrontare ogni scenario, la trazione integrale (optional) e le sospensioni posteriori multi-link sono affiancate dalla regolazione Terrain, con le modalità specifiche Snow, Mud e Sand.

Kia Seltos, sicurezza e produzione

Il tema della sicurezza è una priorità assoluta, come dimostra l'ampio utilizzo di acciaio ad altissima resistenza per la carrozzeria. La Seltos schiera una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), un arsenale di protezione che include l'Highway Driving Assist 2 (HDA 2), il Lane Following Assist 2 (LFA 2) e il Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2).

L'Head-Up Display (HUD) proietta le informazioni essenziali direttamente sul parabrezza, per una consapevolezza e una sicurezza massimizzate. La produzione del SUV inizierà in India a dicembre 2025, per poi estendersi globalmente nel corso del 2026.