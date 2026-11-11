Mps, via libera all’Opas. Intesa abbassa i paletti

Per il successo della scalata di Intesa Sanpaolo sul Monte potrà bastare la maggioranza assoluta del capitale. Dal documento di offerta e dal prospetto relativo all’Opas da 34,3 miliardi di euro promossa da Ca’ de Sass su Banca Mps, emerge la possibilità di rinunciare alla soglia minima del 66,67% se le adesioni raggiungeranno il 50% più un’azione, quota sufficiente a controllare l’assemblea. Resta l’obiettivo della piena integrazione e delisting, con raggiungimento di sinergie annue ante imposte stimante in 2,9 miliardi anche con controllo sotto i due terzi del capitale.

L’Opas, che partirà il prossimo 24 novembre e si protrarrà fino al 22 gennaio 2027 (salvo proroghe), mira a dare vita al secondo gruppo bancario dell’Eurozona per capitalizzazione, con un valore di circa 145 miliardi.

Poiché l’assemblea Mps non ha approvato la fusione con Mediobanca, Intesa lancerà un’offerta obbligatoria a cascata su piazzetta Cuccia. Il corrispettivo sarà pari a 2,45 volte quello dell’offerta su Mps, applicando il rapporto previsto per la fusione. Strada diversa invece per Generali che resterà un investimento non di controllo, valutato a patrimonio netto e «senza ingerenza nella governance». Il gruppo di Carlo Messina nominerà soltanto una minoranza di consiglieri indipendenti, senza deleghe, escludendo ad e presidente. Dopo l’offerta, la partecipazione passerà da Mediobanca a Intesa Sanpaolo Assicurazioni, beneficiando del Danish Compromise. Dal prospetto emerge anche che il successo dell’Opas non comporterà riduzioni non volontarie degli organici. Il compendio NewBank servirà invece a preservare il marchio Mps, rete di filiali, sede e strutture centrali.

A tenere banco è anche il nuovo round del risiko che coinvolge Bpm e i possibili ostacoli all’integrazione con Credit Agricole Italia proposta dai francesi. Parigi dovrà trovare il sostegno degli altri soci di Piazza Meda e superare l’esame del governo, chiamato a valutare un eventuale intervento con il Golden Power. Un tema che sarà affrontato nelle prossime settimane. «Facciamo quello che la legge ci impone di fare per la difesa dell’interesse nazionale. Come abbiamo fatto in passato, faremo anche in futuro. Vale per tutti», ha dichiarato ieri la premier Giorgia Meloni.

Parigi si sarebbe già mossa per rassicurare l’esecutivo. Secondo Bloomberg, Crédit Agricole avrebbe offerto garanzie al governo italiano per evitare un intervento con il Golden Power, impegnandosi a mantenere investiti in asset italiani i risparmi gestiti da Banco Bpm, compresi i titoli di Stato in portafoglio ad Anima, controllata al 90% da Bpm. I francesi vogliono evitare di ripercorrere il caso Unicredit, che lo scorso anno rinunciò all’offerta su Bpm dopo lo scontro con il governo. Resta inoltre da gestire la convivenza tra Anima, la società di gestione del risparmio con oltre 200 miliardi di masse e Amundi, controllata da Agricole e primo asset manager europeo. Secondo gli analisti di Barclays, la fusione Bpm-CA Italia potrebbe favorire soprattutto gli azionisti di Bpm, con un incremento dell’utile per azione superiore al 20% a regime grazie a 800 milioni di euro di sinergie. Anche S&P Global valuta positivamente l’operazione, sottolineando la complementarità strategica tra i due gruppi e il potenziale rafforzamento della presenza territoriale e delle attività bancarie, assicurative e di gestione del risparmio.