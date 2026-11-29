Habemus governatore Bce, ma ancor prima che venga insediato, ecco emergere dubbi, che sia un falco e non colomba. Di certo, da come vanno le cose nella Comunità Europea, non poteva che essere soggetto a una miriade di interpretazioni sul suo agire prima come governatore della Banca centrale spagnola e poi come di componente effettivo della Bce. Pablo Hernandez de Cos è un economista monetario solido e con profonde conoscenze della politica, dei suoi ritmi e delle sue contraddizioni per inseguire il consenso. Il fatto che sia numero uno della Bank for International Settlements, ovvero della Banca dei Regolamenti Internazionali, lo pone come un competente sulla materia più delicata: quella dei regolamenti, nei e dai quali emergono i vizi interpretativi e di forma che sovente interferiscono sulle scelte

della Bce, oltre che del parlamento e del governo comunitario. Tra gli interrogativi che dovrà affrontare de Cos, il più delicato è la direzione dei tassi dell’area euro. Questione che ha fatto entrare spesso i suoi predecessori in rotta di collisione con alcuni governi, tra questi spicca il contraddittorio tra govenatore e direttivo, non sempre allineati sui ripetuti rialzi del costo del denaro negli anni del primo dopo Covid e del balzo dell’inflazione. Questa la linea del suo predecessore, peraltro pienamente condisa da de Cos; condizione che farebbe intuire una posizione favorevole alla crescita di mezzo punto in due trance già nel primo semestre della sua presidenza. La seconda sfida più rilevante riguarderà la situazione francese e il suo rischio di andare default contagiando altre economie che pagano, come la nostra, un disastroso debito, seppur fortemente mitigato dal rientro del deficit nei confini previsti dall’Unione. Il rinfocolarsi dell’inflazione ha già portato la Bce di Lagarde ad alzare i tassi due volte nel 2026, facendo salire i tassi sui depositi, i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi sulle operazioni di rifinanziamento. Ma l’inflazione continua a galoppare, come dimostra il dato del mese scorso (4%). Il timore maggiore degli investitori è che finisca per contagiare l’intera area euro. In conclusione sarà il direttivo, che peraltro comprende anche il governatore della Banca d’Italia, a fissare il nuovo itinerario della Bce. Dipenderà da de Cos ma anche da come i governi europei sapranno impostare leggi di bilancio che aumentino la fiducia da parte dei mercati; tema che la sola Meloni ha saputo cavalcare a favore non solo dell’Italia anche dell’intera area euro.