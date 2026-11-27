Futura Investment Management, per conto di Tozsdepalota, società immobiliare del Fondo Kappa, precisa che gli sviluppi processuali annunciati dallo IOR lasciano impregiudicate le domande risarcitorie pendenti davanti al Tribunale di Budapest.

Il provvedimento del 21 ottobre era conseguenza del mancato deposito di una valida difesa dello IOR nei termini perentori previsti. La sua revoca non costituisce affatto una vittoria sul merito delle pretese risarcitorie, bensì un necessario passaggio processuale per consentire al giudizio di primo grado di proseguire. Tozsdepalota ha, infatti, promosso la causa proprio per ottenere tale accertamento risarcitorio ed è ben felice di proseguire il giudizio.

Restano integralmente confermate le richieste di 20 milioni di euro, oltre a circa 1,5 milioni per costi aggiuntivi, interessi e spese processuali. Le pretese sono supportate da atti probatori fortissimi, oltre che dalla perizia indipendente di un esperto forense di consolidata esperienza, nominato ai sensi delle norme processuali ungheresi, che ha quantificato i danni in oltre 21,5 milioni di euro.

La causa riguarda le iniziative dello IOR che ha sabotato la vendita dell’ex Borsa di Budapest, concordata per 56,1 milioni di euro nel 2020, a danno del Fondo Kappa e dei suoi Investitori istituzionali, tutti senior rispetto alle azioni di classe B dello IOR. L’immobile è stato poi venduto nel 2024 per una somma nettamente inferiore a causa delle interferenze abusive e delle azioni di sabotaggio dello IOR, già condannato da una sentenza della Corte d’Appello ungherese res judicata a non interferire in alcun modo con la vendita dell’immobile.

Mentre dichiara fiducia nella magistratura, lo IOR invoca la propria asserita qualità di banca centrale per sottrarsi alla giurisdizione del Tribunale ungherese. Tozsdepalota contesta fermamente questa posizione, richiamando tra le altre cose una sentenza della Corte d’Appello lussemburghese che, secondo quanto riferito dai legali, ha già di recente respinto un’identica pretesa dello IOR di qualificarsi come banca sovrana.

La sentenza maltese richiamata dallo IOR, oggetto di appello, riguarda un distinto procedimento e non decide le domande pendenti a Budapest.

Futura Investment Management e Tozsdepalota intendono ottenere una pronuncia sul merito e il risarcimento dei danni patiti.