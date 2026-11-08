Andrea Bocelli verso gli Oscar 2027 con “Maserati: The Brothers”: la previsione di Variety

La musica di Andrea Bocelli potrebbe accompagnare una delle storie più rappresentative dell’imprenditoria italiana sul palcoscenico più prestigioso del cinema mondiale. Nella previsione, Variety ha inserito “One Right Here”, brano originale del film Maserati: The Brothers, tra i possibili contendenti per la cinquina dell’Oscar alla Miglior canzone originale. La segnalazione è contenuta nell’analisi di Clayton Davis, Awards Editor della rivista americana e tra i giornalisti più seguiti durante la stagione dei premi cinematografici. Nella sua previsione, Davis individua i titoli che potrebbero contendersi un posto nella cinquina finale. Un’attenzione che porta il progetto prodotto da Andrea Iervolino sotto i riflettori internazionali, in una fase importante della corsa agli Academy Awards.

La canzone con Andrea Bocelli e Jennifer Hudson

“One Right Here” unisce la voce del tenore italiano a quella di Jennifer Hudson, cantante e attrice americana vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Il brano porta la firma di Diane Warren, compositrice di fama mondiale e più volte candidata agli Academy Awards. La collaborazione tra i due artisti accompagna il racconto cinematografico dedicato alla famiglia Maserati e alla nascita di uno dei marchi automobilistici italiani più celebri nel mondo.

La saga dei Maserati arriva sul grande schermo

Diretto da Bobby Moresco, premio Oscar per la sceneggiatura di Crash, Maserati: The Brothers ripercorre la vicenda della famiglia che ha dato vita alla celebre casa automobilistica. Al centro della narrazione ci sono l’ambizione, l’ingegno e la passione imprenditoriale che hanno contribuito a costruire un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Il film ha un cast internazionale di primo piano, con Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito. Tra gli altri interpreti figurano Gina La Piana, Lorenzo de Moor, Alessandro Egger, Adam Ambruso. La produzione è affidata ad Andrea Iervolino.

Il produttore Iervolino e l’orgoglio per il progetto Maserati

Il produttore ha espresso la propria soddisfazione per l’attenzione riservata dalla rivista americana al film, sottolineando il valore della vicenda raccontata e il contributo dei due interpreti della canzone. “Per me è motivo di grande orgoglio vedere una storia così profondamente italiana come quella della famiglia Maserati attirare l’attenzione internazionale e affacciarsi alla corsa agli Oscar attraverso una canzone interpretata da due artisti straordinari come il maestro Andrea Bocelli e Jennifer Hudson. La musica ha la capacità di superare ogni confine e di trasformare una storia in un’emozione universale. Con Maserati: The Brothers vogliamo celebrare l’ingegno, il coraggio e la capacità italiana di lasciare un segno nel mondo. La previsione di Variety rappresenta uno stimolo importante e un segnale incoraggiante per tutto il nostro team”, ha dichiarato.

La corsa agli Oscar 2027 è ancora aperta

L’inserimento di “One Right Here” nelle previsioni di Variety non equivale a una candidatura ufficiale. Si tratta di una valutazione sulle possibili evoluzioni della competizione, aggiornata nel corso della stagione dei premi e seguita dagli addetti ai lavori per individuare i titoli che potrebbero entrare nella rosa dei finalisti. La scelta delle candidature definitive spetterà all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Per Maserati: The Brothers e Andrea Bocelli, tuttavia, la menzione rappresenta già un’importante vetrina internazionale e un riconoscimento dell’attenzione suscitata dal progetto.