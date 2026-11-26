Si chiamava Vera Gottliebe Anna von Lehndorff-Steinort e aveva nel sangue tutto il blu della nobiltà prussiana: suo padre - Heinrich Ahasverus Graf von Lehndorff-Steinort - era uno di quegli ufficiali tedeschi che pagarono con la vita il fallito attentato a Hitler nel 1944. Tanto che anche la piccola Vera finì con i suoi fratelli incarcerata sotto feroce sorveglianza a Bad Sachsa. Nessuno poteva sapere che quella bambina, nata nel 1939 e bella come un angelo, sarebbe poi diventata una delle prime top model della storia con il nome d’arte di Veruschka. Merito di una giovinezza post bellica tra continui spostamenti e studi che la fece approdare in Italia, dove, a Firenze, venne notata dal fotografo Ugo Mulas. Come dice Vittorio Sgarbi, le fotografie di Mulas non hanno bisogno di essere spiegate, semplicemente “sono”. E in questo Veruschka era perfetta per lui: non indossava o posava, “era”. Alta, aristocratica, perfetta. Fu l’inizio di una carriera che l’avrebbe portata a New York e sulle copertine delle più importanti riviste, il tutto incarnato da un nome d’arte, Veruschka, regale e ardito, destinato a entrare nell’immaginario.

Poi arrivò la consacrazione definitiva per la quale bastarono pochi minuti di cinema. Parliamo ovviamente di Blow-Up (1966) di Michelangelo Antonioni. Veruschka incanta l’obiettivo del fotografo interpretato da David Hemmings, si muove, si distende felina sul pavimento, trasforma un servizio fotografico in una danza che scioglie. In un attimo divenne icona, l’incarnazione perfetta della Swinging London.

Dopo sarebbe solo un’elencazione di giganti della fotografia che l’hanno ritratta di cammeo nei film, di lavori con l’artista Holger Trülzsch, che esplorò con lei le possibilità del body painting . Ma questa è la polvere di stelle, lei era la stella. Alla donna morta ieri a Berlino, dopo anni appartati nella contemplazione dell’arte il vestitino da top model starebbe strettino.