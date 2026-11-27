A «handsome Johnny» piaceva chiacchierare. Una caratteristica che alla criminalità organizzata proprio non andava giù. E pagò con il sangue in un giorno sconosciuto, probabilmente di agosto del ’76. La data di morte equivale infatti al ritrovamento del corpo in un barile per carburante. Si ritiene che a ucciderlo siano stati gli uomini di Santo Trafficante jr., un mafioso che aveva legami con la Chicago Outfit e le famiglie di Los Angelese. John «Johnny» Roselli (un convincente John Travolta) è la voce narrante e recitante di Novembre 1963 - L’assassinio di J.F. Kennedy di Roland Joffé che torna al cinema dopo 9 anni da The forgiven. Il film che ha aperto il Torino Film Festival a 63 anni precisi dall’attentato - era il 22 novembre - è quindi già una notizia perché da giovedì 3 dicembre sarà in sala per raccontare retroscena di uno degli attentati più controversi, visto dalla prospettiva della Mafia.

Il padre di JFK, Joe Kennedy - diplomatico e sostenitore di Roosevelt alle campagne elettorali del ’32 e del ’36 - si sarebbe accordato con esponenti della criminalità di Chicago e L. A. chiedendo i loro voti con la promessa che il futuro presidente li avrebbe lasciati «tranquilli». Così però non fu e John Kennedy, una volta eletto, nominò ministro della giustizia il fratello minore Bob che diede invece una stretta consistente, mettendo alle corde la criminalità. Le promesse non mantenute fecero precipitare tutta la dinastia Kennedy nel mirino delle famiglie, per nulla tenere nemmeno con il discusso Frank Sinatra, negli anni sospettato di connivenze con l’onorata società a causa di comproprietà in un casinò di Las Vegas.

I retroscena dell’attentato a JFK, benché già noti e ufficializzati dalle commissioni di indagine succedutesi negli anni, sono ricostruiti con attenzione e Novembre 1963 non tradisce le attese né la mano di un regista che ha saputo regalare capolavori, confermando l’attenzione verso la Storia recente e i personaggi più discussi.

Aver debuttato con due film del calibro di Urla del silenzio e Mission ha costretto Joffé a sfidare se stesso nel tenere così alta l’asticella e Novembre 1963 non è all’altezza di quei titoli.

Eppure anche questo è coraggio: fare un film - comunque bello - su un argomento tritato dai decenni per aggiungervi una prospettiva nuova.