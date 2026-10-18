L’“Ossessione” per autori giovani, i film a basso budget e gli incassi record

Il pubblico italiano, soprattutto quello più giovane, ha voglia di spaventarsi al cinema. Tra i film di maggiore successo al botteghino di questa stagione cinematografica troviamo infatti Backrooms che ha appena superato i 5 milioni di euro con 653mila spettatori, Obsession oltre i 5,5 con 710mila presenze, mentre i titoli più recenti come Mammina e L’estranea si contendono il podio del Box Office con il film statunitense al secondo posto con 2,7 milioni di euro e l’italiano terzo con 1,3 Ma c’è anche Resident Evil, che in un mese è arrivato a 3,7.Dai dati interessanti di Cinexpert di Cinetel scopriamo che nei mesi d’uscita estivi, Backrooms e Obsession, ambedue vietati ai minori di 14 anni (idem per Mammina), hanno portato al cinema un pubblico giovanissimo: il primo ha una media sotto i 35 anni, il secondo sotto i 32. C’è da scommetterci che stia andando così anche per Mammina e per Resident Evil e, in parte, per L’estranea di Paolo Strippoli. E chissà se c’entrerà il fatto che Kane Parsons, il regista di Backrooms, ha 21 anni (ma a 9 stava già su YouTube dedicando video al gioco Minecraft), Curry Barker di Obsession 27, Rob Savage di Mammina 31 e il nostro Strippoli 33.Parliamo poi di film che in genere hanno dei budget molto bassi trasformandosi in una manna per i produttori. Backrooms ad esempio è costato intorno ai 10 milioni di dollari e ne ha conquistati più di 400 al Box Office mondiale. La storia di Obsession è ancora più incredibile, realizzato con un budget di appena 750.000 dollari, ha superato i 522 milioni di dollari nel mondo. Insomma, il futuro del cinema in sala sembra passare per il genere horror e, finalmente, attraverso una nuova generazione di autori che sa parlare innanzitutto ai loro coetanei.