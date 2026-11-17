La notizia dell’indagine sull’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro riapre ferite mai rimarginate tra i familiari delle vittime delle stragi di mafia. A esprimere tutta la propria amarezza è Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Intervistata dall’Adnkronos, la donna non nasconde lo sconcerto per le accuse formulate dalla Procura di Caltanissetta nei confronti di una figura istituzionale che per anni è stata vicina ai familiari delle vittime.

De Gennaro è indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Nei suoi confronti era stata avanzata anche una richiesta di arresto, successivamente respinta dal gip. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’ex capo della Polizia avrebbe occultato o distrutto documenti rilevanti per le indagini e avrebbe esercitato pressioni sull’ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno affinché non parlasse con i magistrati. Accuse ancora da accertare, sulle quali la Montinaro invita a fare piena luce.

“Sono tanto amareggiata e schifata, sì schifata se davvero tutto quello che sta emergendo dovesse essere vero. Gianni De Gennaro è tra coloro che ci sono stati più vicini. Come facciamo ad andare a parlare ai giovani? La mortificazione più grande, per me, è avere creduto in queste persone…”, afferma la vedova del caposcorta di Falcone.

Il riferimento è anche all’attività che Montinaro porta avanti da 34 anni, incontrando studenti di tutta Italia per raccontare il sacrificio del marito e promuovere la cultura della legalità. Un impegno che oggi si scontra con il disagio provocato dalle nuove rivelazioni investigative. “Non è che ci metto la mano sul fuoco su quello che dice la Procura di Caltanissetta, io non sto dicendo questo. Però se tutto quello che emerge è vero, io non sono solo indignata ma proprio schifata”, precisa la Montinaro, distinguendo le contestazioni degli inquirenti da eventuali responsabilità ancora da dimostrare.

A pesare è soprattutto il rapporto di fiducia costruito nel tempo con uomini delle istituzioni. “La mortificazione più grande per me è che queste persone ci sono state accanto, per anni. Aver creduto in certe persone”, sottolinea. La vedova di Antonio Montinaro chiede inoltre di comprendere le eventuali ragioni delle condotte contestate: “Vorremmo tanto sapere cosa c’è dietro”, afferma, lamentando una ricerca della verità che prosegue da oltre tre decenni. E quando le viene chiesto cosa direbbe oggi a De Gennaro, la risposta è netta: “Anzi, è lui, sono loro che dovrebbero dire qualcosa a noi”.

Resta infine la preoccupazione per il messaggio da trasmettere alle nuove generazioni. “Io da 34 anni vado in giro tra i ragazzi a parlare di legalità, anche nelle scuole della Polizia. Che gli vuoi dire? Non si sa più a chi credere. No. E non va bene…”.