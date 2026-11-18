Due anni di reclusione ciascuno per la morte del figlio di 14 anni. È la condanna inflitta a Luigi Gianello e Martina Binotto, i genitori di Francesco, deceduto nel gennaio 2024 per un osteosarcoma al femore. La Corte d’Assise di Vicenza ha riqualificato il reato contestato alla coppia, passando dall’iniziale accusa di omicidio volontario con dolo eventuale a quella di omicidio colposo. La diversa qualificazione giuridica ha portato a una pena molto più contenuta rispetto ai 14 anni di carcere per ciascun genitore chiesti dal pubblico ministero Paolo Fietta al termine della requisitoria. La riqualificazione era stata sollecitata anche dalle difese durante il procedimento. In sede di replica, inoltre, il pm aveva prospettato la possibilità di valutare altre ipotesi di reato, tra cui la morte come conseguenza di altro reato o l’abbandono di minore. La Corte ha applicato lo sconto di pena previsto per il rito alternativo.

Il rifiuto delle cure

Al centro del processo c’è il percorso seguito dai genitori dopo la diagnosi di Francesco. Il ragazzo era affetto da un osteosarcoma, un tumore maligno che colpisce il tessuto osseo. La malattia era stata individuata nel 2022 all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, dove i medici avevano indicato gli accertamenti e le terapie da seguire, a partire dalla biopsia. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Gianello e Binotto avrebbero però rinunciato alle cure della medicina ufficiale, affidandosi al cosiddetto metodo Hamer. Un medico padovano vicino a questa pratica li avrebbe dissuasi dall’effettuare la biopsia, suggerendo invece trattamenti alternativi, tra cui applicazioni di argilla e antinfiammatori. In seguito, Francesco era stato accompagnato in una struttura in Toscana, dove avrebbe seguito un percorso definito di “rinforzo fisico”.

La perizia: Francesco avrebbe potuto salvarsi

Uno degli elementi centrali del dibattimento è stata la perizia disposta dalla Corte d’Assise e affidata all’anatomopatologo Antonello Cirnelli e a Franca Fagioli, oncologa pediatrica. Gli esperti hanno esaminato la documentazione clinica del ragazzo e sono arrivati a una conclusione: Francesco avrebbe potuto salvarsi se fosse stato sottoposto tempestivamente ai protocolli terapeutici previsti dalla medicina scientifica, con chemioterapia e intervento chirurgico. La relazione, depositata a settembre, ha inoltre introdotto l’ipotesi che durante il percorso alternativo possano essere stati utilizzati nei confronti del quattordicenne farmaci neurotossici, indicati come Artemisia. Le conclusioni dei periti hanno contestato la tesi della difesa, che sosteneva l’assenza di un nesso causale tra le decisioni dei genitori e la morte del figlio.

Il ricovero e la morte a 14 anni

Con il progressivo peggioramento delle condizioni di Francesco, la situazione era diventata sempre più grave. Dopo il periodo trascorso seguendo le indicazioni alternative, il ragazzo era stato ricoverato anche all’ospedale di Perugia. In una fase ormai avanzata della malattia era stata avviata la chemioterapia, ma le condizioni del quattordicenne erano gravemente compromesse e le cure non erano riuscite a salvarlo. La vicenda era arrivata all’attenzione delle autorità anche attraverso una segnalazione ai servizi sociali del Comune, quando le condizioni del ragazzo erano già critiche. La Procura aveva quindi avviato gli accertamenti sulle scelte compiute dalla famiglia e sul ritardo nell’accesso alle cure oncologiche.