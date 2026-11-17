La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. La donna è stata ritenuta responsabile, in concorso, dell’omicidio volontario del giocatore.

La richiesta del pm

Nel processo di secondo grado, il pubblico ministero aveva chiesto un aggravamento della pena fino a 23 anni. La Procura aveva sollecitato il riconoscimento della premeditazione e chiesto che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche.

Confermata la condanna

La Corte, però, ha confermato la pena stabilita in primo grado: 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario.

Secondo l’ipotesi della Procura, la condotta delittuosa avrebbe avuto come unico elemento scatenante un movente di natura passionale, legato all’interruzione di gravidanza della donna e al successivo rifiuto dell’atleta di sposarla. Di contro, gli avvocati difensori avevano richiesto l’assoluzione piena della loro assistita, sostenendo l’insussistenza di riscontri scientifici a supporto dell’omicidio e ribadendo la validità dei racconti dei testimoni e delle iniziali ricostruzioni che escludevano una matrice delittuosa.