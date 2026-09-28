Svolta nell’omicidio di Donato Denis Bergamini, dopo 37 anni c’è un nuovo indagato: è il cugino dell’ex fidanzata

Svolta sul caso Donato Denis Bergamini. A distanza di 37 anni c’è un nuovo indagato nell’inchiesta del calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico.

Caso Denis Bergamini, chi è il nuovo indagato

I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla Procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio al termine delle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Cosenza.

Si tratta di Roberto Internò, cugino di Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini, accusata e condannata in primo grado per la morte di Denis.

Secondo l’accusa (rappresentata dal pm della procura di Castrovillari Luca Primicerio), Roberto Internò - indagato in concorso con il defunto padre di Isabella- avrebbe avuto un ruolo nella morte del calciatore di Argenta.

Secondo gli inquirenti, la vittima sarebbe stata narcotizzata e poi uccisa “asfissiandolo meccanicamente mediante uno strumento ’soft’ e ponendolo, già cadavere o in limine vitae, allo scopo che venisse investito da mezzi in transito, sulla strada Ss 106,direzione Taranto, all’altezza del Km 401 circa, del comune diRoseto Capo Spulico”.

Proprio in quel punto, Denis fu investito da un camion guidato da Raffaele Pisano (che è finito sotto processo in un giudizio separato) e quell’impatto gli procurò “lesioni da scoppio causate dallo schiacciamento addomino-perineale, con conseguente eviscerazione degli organi e rottura di grosso vaso arterioso, a sinistra”.

Sotto processo la sua ex fidanzata

Attualmente sotto processo per l’omicidio di Bergamini c’è la sua ex fidanzata, Isabella Internò, condanna a 16 anni in primo grado. La sentenza d’appello è attesa il 17 novembre.

I due cugini accusati con l’aggravante della premeditazione

Isabella Internò e il cugino sono accusati di aver agito “con le aggravanti della premeditazione, nonché dei motivi abietti e futili, consistiti nelle ragioni di possesso e di gelosia nutriti da Internò Isabella nei confronti di Donato Bergamini e nella sua determinazione a non accettare la scelta del giovane di porre fine al rapporto sentimentale, conosciuti e condivisi dall’indagato”.