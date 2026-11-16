Strage via d’Amelio, indagato l’ex capo della polizia De Gennaro. Si cerca la famosa “agenda rossa” di Borsellino

L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. I magistrati nisseni hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia.

Negli scorsi giorni i Ros avevano effettuato in provincia di Roma perquisizioni in sei locali appartenenti allo stesso De Gennaro e al pentito e collaboratore di giustizia Salvatore «Totuccio» Contorno. Secondo la Procura di Caltanissetta, De Gennaro avrebbe cercato di impedire a Contorno di parlare con i magistrati e fatto occultare dei documenti. Anzi, il decreto di perquisizione parla in chiare lettere di un “mirato occultamento di documentazione sensibile”.

Gli accertamenti avevano riguardato anche Donatella Peruzzi, in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell’ex capo della Polizia, e Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e suo stretto collaboratore. Secondo l’ipotesi dei magistrati nisseni, De Gennaro, avvalendosi di Carnicelli e Pacetto, si sarebbe adoperato per impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura. Attraverso Peruzzi avrebbe invece occultato documentazione relativa, tra l’altro, all’arresto del pentito avvenuto nel 1989 in Sicilia, quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine che gestiva il collaboratore di giustizia.

A gettare ancora più mistero sulla vicenda le richieste che lo stesso Contorno faceva all’uomo di fiducia di Gianni De Gennaro, Pacetto (specie dopo esser uscito dal programma di protezione testimoni): proiettili e soldi.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a individuare eventuali responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali, sovraordinati all’ex capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e nella scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.