Bandiera della Palestina al Parlamento tedesco: dietro gli attivisti spuntano pure i pro Pal della Linke

La rimozione della bandiera nazionale tedesca, con contestuale sostituzione con quella della Palestina, davanti al Reichstag ha sollevato un grande dibattito sul livello di tolleranza nei confronti delle provocazioni anti sistema. Colpire la bandiera dell’Unità significa colpire la Germania, perché ne rappresenta uno dei suoi simboli più potenti: è stata issata per commemorare ufficialmente la riunificazione della Germania, avvenuta il 3 ottobre 1990 e a differenza di quasi tutte le altre bandiere istituzionali in Germania, la “Flagge der Einheit” non viene mai messa a mezz’asta e non viene decorata con nastri di lutto in segno di cordoglio, poiché rappresenta un simbolo eterno e indivisibile di unità e libertà.

Anche per questo motivo, vedere chi collabora al post celebrativo del blitz, diffuso su Instagram con tanto di ringraziamento esplicito agli autori, fa un certo effetto. Nell’elenco dei coautori ufficiali, come evidenziato anche dalla stampa tedesca, sono presenti due organismi interni a Die Linke, il partito della sinistra radicale tedesca che solo poche settimane fa ha vinto le elezioni e molto probabilmente nominerà il prossimo sindaco di Berlino. Infatti, si leggono chiaramente i profili del gruppo di lavoro nazionale per la solidarietà con la Palestina e la sua sezione regionale berlinese. Il fatto che strutture formalmente integrate all’interno di un partito figurino come co-autrici di un contenuto che legittima l’oltraggio a un simbolo dello Stato non è un dettaglio che può essere trascurato ma richiama la responsabilità politica e morale, che la dirigenza della Linke non può eludere e non può liquidare: davanti a questo gesto che ha indignato la Germania, il partito che ha preso il maggior numero di voti non può eludere il problema. Sebbene non vi siano elementi che provino un coinvolgimento diretto dei vertici nella pianificazione dell’azione, la contiguità ideologica e la vicinanza organica a frange radicali rappresentano un sintomo evidente di opacità strategica.

Tutto questo si inserisce in una polemica molto più ampia e spinosa per il partito, perché la sezione berlinese del partito è finita al centro dell’attenzione per i contatti intercorsi tra il deputato Ferat Koçak e ambienti legati alla criminalità organizzata locale, svelando un rapporto di confidenza inopportuno e incompatibile con la carica. Sono episodi che alimentano persistenti perplessità sulla permeabilità di certe aree della sinistra radicale nei confronti dell’islamismo che avanza, che ha messo in allarme anche Elif Eralp, eletta proprio con Die Linke, che ha involontariamente svelato la paura per le influenze degli ambienti estremisti pro Pal.