“È stato l’Iran”. Frigoriferi hackerati, la Francia accusa gli ayatollah

La pista iraniana dietro gli attacchi informatici ai supermercati francesi. A quasi un mese dall’offensiva che aveva colpito centinaia di punti vendita, mandando in tilt gli impianti frigoriferi e facendo scattare l’allarme per la sicurezza alimentare, la procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’inchiesta giudiziaria. Nel mirino degli investigatori è finito il regime degli ayatollah, sospettato di aver orchestrato le operazioni attraverso un’unità specializzata dei Guardiani della Rivoluzione.

Come riferito da Le Parisien, il procuratore Laure Beccuau ha affidato il fascicolo a due giudici istruttori. L’indagine riguarda in particolare il responsabile del gruppo iraniano Shahid Kaveh, unità offensiva informatica legata al centro elettronico e cyber dei Pasdaran, e i suoi due vice. Le ipotesi di reato comprendono l’accesso fraudolento a sistemi informatici e il danneggiamento mediante strumenti pericolosi per le persone, entrambi aggravati dall’associazione criminale organizzata. La procura ha inoltre chiesto l’emissione di mandati d’arresto internazionali.

A indirizzare gli investigatori verso Teheran sono stati diversi elementi raccolti dall’Office anti-cybercriminalité e dalla Direzione generale della sicurezza interna francese (Dgsi). Tra questi, una modalità operativa riconducibile al gruppo Shahid Kaveh, l’utilizzo della lingua farsi e alcuni indirizzi IP collegati a dispositivi localizzati in Iran.

La conferma della posizione francese è arrivata dal ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot: “Sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco ricade sul corpo dei Guardiani della Rivoluzione della Repubblica islamica dell’Iran”. Il capo della diplomazia ha denunciato un’offensiva di portata e aggressività senza precedenti, annunciando la convocazione dell’ambasciatore iraniano e promettendo sanzioni a livello europeo.

Il Quai d’Orsay ha ricordato che la minaccia informatica iraniana contro gli interessi francesi non rappresenta una novità, citando diversi episodi di destabilizzazione dal 2020, compreso un attacco contro un’azienda francese di videocomunicazione durante le Olimpiadi di Parigi del 2024.

L’offensiva del 12 ottobre aveva coinvolto almeno 300 punti vendita Intermarché e Netto, circa 80 Carrefour, una trentina di Monoprix, meno di cento supermercati della rete Coopérative U e diversi negozi E.Leclerc. Nelle settimane successive erano stati segnalati attacchi analoghi anche in altri Paesi europei. Secondo la stampa specializzata, a rivendicarli erano stati due gruppi di hacker filorussi, NoName057(16) e Z-Pentest. Mosca aveva respinto ogni coinvolgimento, definendo “assurde” le accuse rivolte al Cremlino.