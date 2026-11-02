Attacco hacker ai supermercati del Nord Europa: frigoriferi fuori controllo, temperature fino a 50 gradi

Questa notte supermercati in Svezia, Belgio e Lussemburgo hanno registrato anomalie nei sistemi di refrigerazione, con aumenti improvvisi delle temperature all’interno di frigoriferi e congelatori. Secondo quanto ricostruito da Reuters, episodi analoghi sono stati segnalati anche in Estonia. Una sequenza che pone interrogativi sulla sicurezza di apparecchiature industriali sempre più connesse alla rete.

Il caso svedese

Questa mattina in Svezia banchi frigo e freezer hanno registrato punte fino a 50 gradi in numerosi supermercati. “In questo momento stiamo svuotando i congelatori, non c’è molto altro che possiamo fare”, ha dichiarato Dennis Vidal, il responsabile di uno dei negozi colpiti dal problema. “Stanno ricominciando a raffreddarsi, ma è già tutto rovinato”, ha aggiunto, intervistato dalla Svt.

Si tratta prevalentemente di alcuni supermercati delle catene Ica e Coop ora chiusi per gestire la crisi: “Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di negozi è stato colpito da un incidente verificatosi durante la notte che ha compromesso i sistemi di refrigerazione e congelamento dei punti vendita”, ha dichiarato, Gustaf Nilsson, portavoce dei supermercati del Gruppo Ica.

Cosa è accaduto in Belgio

In Belgio, intanto la catena di supermercati Delhaize ha confermato che l’incidente ha coinvolto circa quaranta punti vendita, interessando sistemi di refrigerazione e congelatori. Diversi gestori dei negozi hanno ricevuto intorno alle 4.00 del mattino un messaggio da parte di Delhaize, che li avvisava di un aumento anomalo delle temperature degli impianti di refrigerazione.

Anche il gruppo Colruyt ha riferito che cinque esercizi commerciali erano stati interessati da attacchi ai sistemi di refrigerazione. Stephan Moelans, amministratore delegato della società belga Sabcobel, che gestisce gli impianti di Delhaize, ha attribuito l’accaduto a un attacco informatico che avrebbe attivato la modalità di sbrinamento degli evaporatori. La società di distribuzione ha comunque precisato che le verifiche sono ancora in corso.

L’attacco ai supermercati francesi a ottobre

Non è la prima volta che l’Europa fronteggia casi simili: era il 13 ottobre scorso quando un attacco informatico ha colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati francesi, tra cui esercizi delle catene Intermarché e Coopérative U.

L’azione ha interessato oltre 350 esercizi commerciali, compromettendo la conservazione degli alimenti e provocando in alcuni casi persino incendi. Le perdite economiche sono state rilevanti, con stime che hanno raggiunto diversi milioni di euro. Il cyberattacco aveva preso di mira, in particolare, il software danese Danfoss, che gestisce gran parte dei sistemi di refrigerazione della grande distribuzione francese. Secondo quanto riferito dall’azienda, molti dispositivi coinvolti erano obsoleti oppure utilizzavano firmware non aggiornati, circostanze che potrebbero aver agevolato le intrusioni.

Già nel 2022 alcuni sistemi di refrigerazione Danfoss erano stati presi di mira in Russia e Israele. Negli Stati Uniti, inoltre, nel dicembre scorso la procura federale di Los Angeles aveva contestato a una donna ucraina il coinvolgimento in un gruppo di hacker responsabile, secondo l’accusa, di un attacco del 2024 contro un impianto di lavorazione della carne, che aveva provocato il deterioramento di oltre 900 chilogrammi di prodotto.

L’attacco nelle basi americane ad agosto

A rendere più inquietante questa catena di eventi, quanto accaduto lo scorso agosto negli Stati Uniti. Il 29 ottobre Reuters ha rivelato che il Pentagono considera come possibile attacco informatico una serie di misteriosi malfunzionamenti dei congelatori verificatisi in diverse basi militari americane. Risultato? Scorte alimentari destinate al personale da buttare. Secondo un’analisi di Reuters, i malfunzionamenti verificatisi a fine agosto negli Stati Uniti hanno interessato almeno sei spacci militari.

Il Dipartimento della Difesa ha confermato che un’unità dello United States Cyber Command sta collaborando con altre agenzie federali e con le forze dell’ordine, senza fornire ulteriori dettagli. In particolare, il caso di Fort Huachuca, in Arizona, presenta una somiglianza con gli episodi francesi: anche in quel contesto le anomalie avrebbero riguardato l’innalzamento delle temperature, anziché il semplice spegnimento dei sistemi di raffreddamento.