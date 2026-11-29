A chi ha fatto visita a Washington DC non sarà sfuggito l’incessante rumore degli aerei che sorvolano senza sosta la capitale americana. Impossibile ignorare il colpo d’occhio dei velivoli che a poca distanza dalla Casa Bianca, seppur fuori da un’area interdetta al volo, compiono le loro manovre di discesa volando bassi sul Lincoln Memorial prima di atterrare, dall’altro lato del fiume Potomac, sulle piste dell’aeroporto nazionale Ronald Reagan. Lo scalo dedicato all’ex presidente repubblicano - peraltro celebre per aver risposto con il pugno di ferro allo sciopero indetto dai controllori di volo nel 1981 - è sorto ad Arlington, in Virginia, negli anni del secondo conflitto mondiale ed è sulla carta progettato per accogliere 15 milioni di passeggeri all’anno ma è arrivato a servirne 25 milioni. E mentre gli operatori dalla sua torre di controllo si trovano a gestire uno degli spazi aerei più delicati del Paese, se non del mondo, il rischio di errori fatali derivante dal passaggio continuo di velivoli commerciali e militari sembra moltiplicarsi di giorno in giorno.

Se per le autorità le criticità del Ronald Reagan sono ampiamente note, per i viaggiatori l’allarme è salito di livello solo nel gennaio del 2025 quando un elicottero dell’esercito e un jet dell’American Airlines si sono scontrati provocando la morte di 67 persone in quello che è stato definito il più grave incidente aereo nazionale negli Usa degli ultimi 20 anni. La tragedia ha aperto gli occhi a tanti passeggeri che, riferisce il Washington Post, preferiscono ormai evitare il DCA (come è anche noto lo scalo in questione) optando quando possibile per l’aeroporto internazionale della capitale, il più lontano Dulles, o per quello di Baltimora. Per non parlare di chi sale in macchina per raggiungere scali o destinazioni a molte ore di distanza.

Per i viaggiatori i miglioramenti in materia di sicurezza successivi alla collisione dell’anno scorso sono ritenuti insufficienti. “Ci sono ancora problemi all’aeroporto DCA”, spiega Jon Hays al quotidiano americano precisando che anche se gli offrissero un biglietto aereo gratis non partirebbe comunque da lì. A dargli ragione sono i numeri. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha emesso 52 raccomandazioni di sicurezza successivamente all’incidente ma solo cinque sono state considerate risolte. Inoltre dopo la collisione l’NTSB ha stabilito che dal 2021 al 2024 si sono verificati 85 “eventi di prossimità ravvicinata” nei pressi del Ronald Reagan che hanno coinvolto aerei commerciali ed elicotteri a meno di 1500 piedi di distanza e con una separazione verticale inferiore a 200 piedi. Più di recente, ad agosto, persino il Marine One, l’elicottero di Donald Trump e un velivolo si sono avvicinati pericolosamente. È notizia poi delle scorse ore che venerdì, nel pieno del grande traffico negli Stati Uniti per il lungo weekend di festività legate al giorno del Ringraziamento, due aerei al DCA si sono toccati in pista.

Come riporta ancora il Washington Post, i commenti dei viaggiatori spaventati dalla situazione al Ronald Reagan abbondano in rete. A partire dalla piattaforma Reddit sulla quale un utente, in vista del suo volo dallo scalo nazionale, scrive di avere la “sensazione di entrare in una zona di guerra per quanto riguarda lo spazio aereo”. Prova a rassicurare la professoressa di psichiatria Barbara Olasov Rothbaum che spiega come la gente preoccupata non presti attenzione alle statistiche né si soffermi sulle decine di migliaia di voli senza incidenti registrati dopo la tragedia del 2025.

Intanto un portavoce della Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che dopo l’incidente il numero dei voli in arrivo ogni ora al Ronald Reagan è stato ridotto da 36 a 26 unità e poi portato a 30. Tale numero è però ritenuto ancora troppo elevato dagli esperti e da alcuni membri del Congresso. Che ora cercano di intervenire. A settembre i senatori della Virginia Tim Kaine e Mark Warner hanno infatti presentato un disegno di legge che richiederebbe alla FAA di ridurre gli arrivi al DCA a non oltre 28 velivoli all’ora. “I rischi”, si legge in un comunicato rilasciato negli scorsi mesi dal senatore Warner, “sono ormai dolorosamente evidenti e il Congresso non può aspettare un’altra tragedia per agire”.