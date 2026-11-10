“I musulmani se ne vadano”. Houellebecq indagato in Francia per istigazione all’odio

Nuovi guai giudiziari per Michel Houellebecq. Lo scrittore francese, autore del romanzo “Sottomissione”, è stato formalmente indagato martedì da un giudice istruttore del tribunale di Nanterre per concorso in incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza. A riferirlo è l’agenzia Afp, citando una fonte vicina al fascicolo. Al centro del procedimento alcune dichiarazioni sui musulmani rilasciate nel novembre del 2022 durante una lunga intervista con il filosofo Michel Onfray, pubblicata sulla rivista Front populaire.

A far scoppiare il caso erano state soprattutto le considerazioni dello scrittore sul rapporto tra la popolazione francese e la comunità musulmana. “Il desiderio della popolazione francese autoctona, come si dice, non è che i musulmani si assimilino, ma che smettano di derubarli e aggredirli. Oppure, altra soluzione, che se ne vadano”, aveva affermato Houellebecq. Parole destinate a sollevare un polverone, alle quali si era aggiunta la previsione di futuri “Bataclan al contrario” contro i musulmani, con un esplicito riferimento agli attentati jihadisti del 13 novembre 2015 a Parigi.

Le dichiarazioni avevano provocato la reazione dell’Unione delle moschee di Francia, che nel gennaio del 2023 aveva presentato una denuncia al tribunale di Nanterre contro Houellebecq, lo stesso Onfray e Stéphane Simon, direttore di Front populaire. A distanza di quasi quattro anni dall’intervista, il procedimento giudiziario è arrivato a una nuova fase con la decisione del giudice istruttore.

Lo scrittore, però, respinge le accuse. I suoi avvocati Thibault de Montbrial e Louis Cailliez hanno contestato la rilevanza penale delle dichiarazioni, rivendicando il diritto alla libertà di opinione e di espressione: “Le affermazioni contestate non contengono alcuna forma di esortazione, nemmeno implicita, e rientrano quindi nella libertà di opinione e di espressione”.

La difesa ha poi insistito sulla distinzione tra la previsione di possibili episodi di violenza e l’incitamento a commetterli. “Un profeta di sventure non auspica la sventura, tutt’altro. Il suo posto non è in un tribunale”, hanno sottolineato i legali, aggiungendo che Houellebecq “non può che deplorare la crescente giudiziarizzazione dei dibattiti intellettuali”.

Del resto, lo stesso scrittore era già tornato sulla vicenda nel libro “Qualche mese della mia vita”, nel quale aveva riconosciuto l’inopportunità di alcune espressioni utilizzate nell’intervista. Houellebecq aveva definito le proprie parole maldestre, attribuendole in parte alla sua ingenuità e stupidità, ma aveva anche denunciato l’avidità di quanti - a suo giudizio - sfruttano la sua notorietà.

Ora sarà la magistratura francese a stabilire se quelle dichiarazioni abbiano oltrepassato il confine tra libertà di espressione e istigazione all’odio.