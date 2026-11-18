La vicenda giudiziaria che coinvolge Julio Iglesias in Spagna compie un nuovo passo in avanti. Il giudice istruttore dell’Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha ammesso la querela presentata da due ex dipendenti del cantante per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante. Il magistrato ha fissato per il 3 febbraio 2027 l’audizione delle due donne, che dovranno comparire di persona davanti al tribunale. La decisione apre una nuova fase giudiziaria, ma non rappresenta un accertamento della responsabilità dell’artista né un giudizio sulla credibilità delle accuse.

Le accuse delle due ex dipendenti

La querela è stata presentata dalle due donne con il supporto dell’organizzazione Women’s Link Worldwide e riguarda fatti che sarebbero avvenuti nel 2021 nelle proprietà che Julio Iglesias possiede nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. Le ex collaboratrici, indicate con i nomi fittizi di Laura e Rebeca per tutelarne l’identità, sostengono di aver subito aggressioni sessuali e comportamenti umilianti mentre lavoravano per il cantante. Secondo quanto ricostruito da un’inchiesta di elDiario.es in collaborazione con Univision, una delle donne lavorava come domestica, mentre l’altra era una fisioterapista. Nei loro racconti avrebbero descritto un ambiente caratterizzato da controllo e intimidazioni, oltre a episodi di violenza e pressioni durante il rapporto di lavoro. Le accuse sono state portate all’attenzione della magistratura spagnola affinché venissero esaminate.

La decisione del giudice

L’accoglimento della querela è soltanto parziale. Antonio Piña ha disposto l’avvio dell’indagine per i presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante, ma ha respinto le contestazioni relative alla tratta di esseri umani e ai reati contro i diritti dei lavoratori. Per quanto riguarda le ipotesi di lesioni e trattamento degradante, il giudice potrà esaminare soltanto gli episodi successivi al 5 ottobre 2021, data di presentazione della querela, poiché quelli precedenti risultano prescritti. Resta possibile prendere in considerazione anche fatti anteriori qualora facciano parte della dinamica di un eventuale reato contro la libertà sessuale non prescritto. Il magistrato ha motivato la decisione richiamando gli elementi presentati dalle querelanti. In particolare, ha ritenuto che le loro testimonianze costituiscano “un principio di prova dei fatti che giustifica l’avvio dell’indagine penale”. Ha però precisato che l’avvio del procedimento non comporta alcun giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni.

Il precedente archivio della Procura

La decisione arriva dopo una prima battuta d’arresto per le denuncianti. Nel gennaio 2026 la Procura dell’Audiencia Nacional aveva archiviato una prima denuncia presentata dalle due donne, ritenendo che mancassero i presupposti per attribuire alla giustizia spagnola la competenza sui fatti, che sarebbero avvenuti all’estero. A settembre le ex dipendenti hanno quindi presentato una nuova querela direttamente all’autorità giudiziaria. Il mese successivo la Procura ha modificato il proprio orientamento, sostenendo che i tribunali spagnoli potessero occuparsi della vicenda. Secondo il pubblico ministero, la cittadinanza spagnola di Iglesias costituisce un elemento sufficiente per riconoscere la competenza della giustizia del Paese a indagare su eventuali reati commessi all’estero, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge.

La posizione di Julio Iglesias

Quando le accuse sono emerse pubblicamente, nel gennaio 2026, il cantante le ha respinte con decisione, definendole “assolutamente false”. In una dichiarazione diffusa attraverso i suoi canali social aveva inoltre sostenuto di non aver mai costretto né mancato di rispetto ad alcuna donna. Ora la vicenda proseguirà davanti alla magistratura spagnola. Il prossimo 3 febbraio saranno ascoltate le due ex dipendenti, mentre l’indagine dovrà fare luce sulle accuse e sugli elementi presentati a sostegno della querela.