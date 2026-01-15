Julio Iglesias e le accuse di violenza sessuale: il cantante rompe il silenzio, ecco cosa ha detto

Julio Iglesias rompe il silenzio e decide di parlare dopo la diffusione della notizia di indagini a suo carico per violenza e molestie. Il cantante spagnolo è infatti stato accusato da due sue ex dipendenti, una domestica e una fisioterapista, che hanno raccontato agli inquirenti la loro verità. Adesso è la volta dell'artista, il quale assicura che l'intera vicenda verrà chiarita.

Lo scandalo ha cominciato a diffondersi pochi giorni fa. Una collaboratrice domestica e una fisioterapista, che hanno lavorato per Iglesias tra gennaio e ottobre 2021, hanno riferito di aver subito violenze da parte sua. I fatti contestati sarebbero avvenuti nell ville di Punta Cana (Repubblica Dominicana) e Lyford Cay (Bahamas). Viene descritto un ambiente di lavoro isolato e coercitivo. Le donne hanno affermato di essere state usate come schiave. L'organizzazione Women's Link Worldwide, vicina alle due presunte vittime, ha sporto denuncia presso la procura dell'Audiencia Nacional in Spagna, ed è stata avviata un'indagine preliminare.

Trovatosi nell'occhio del ciclone, Julio Iglesias ha deciso di parlare e di dare la propria versione dei fatti. Il cantante e il suo team legale hanno iniziato a delineare una linea difensiva, e sono state lasciate delle dichiarazioni. Iglesias ha respinto ogni accusa e affermato di aver agito sempre in buona fede. Ci sono poi altri dipendenti che hanno definito le accuse come sciocchezze.

"La verità verrà a galla ", ha commentato il cantante, affermando che la situazione verrà presto

chiarita. A riportare queste parole è stata la rivista Hola!, che ha avuto una lunga telefonata con l'artista. Intanto l'inchiesta va avanti. Nei prossimi mesi la Procura deciderà se procedere con un rinvio a giudizio.