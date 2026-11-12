Kimberly Powell, chi è la presunta “seconda amante” di Huang oggi vicepresidente del settore sanitario di Nvidia

Un cortocircuito che lo ha portato (inevitabilmente) a lasciare il posto di lavoro. Il co-fondatore, presidente e Ceo di Nvidia, Jensen Huang, si è da poco dimesso dalla multinazionale americana dopo lo scandalo scoppiato in seguito alla relazione extraconiugale con la presunta spia cinese Alice Huang Le e per un’altra liaison di cui si parla in queste ore che avrebbe avuto con Kimberly Powell, 48 anni, e attuale vicepresidente del settore sanitario di Nvidia.

Il ritratto della Powell

A dare la notizia in anteprima sulla presunta relazione tra Huang e la Powell è il New York Times che ha citato la conoscenza di cinque fonti interne a Nvidia. Il quotidiano americano sarebbe anche in possesso di un filmato dove i due “si scambiavano effusioni” in un hotel a San Josè, California, lo scorso mese di marzo. La dirigente di 48 anni è entrata in Nvidia nel 2008 dopo essersi laureata in Ingegneria Elettronica alla Northeastern University di Boston e aver maturato esperienza lavorativa nel campo dell’imaging medicale.

Fino al 2016, la Powell si è occupata dell’espansione della strategia di Nvidia nel settore sanitario, costruendo relazioni con università e aziende. Successivamente, alla fine del 2017, è diventata vicepresidente responsabile della divisione “Healthcare”, dove era a capo del business globale dell’azienda in questo settore, con particolare attenzione alle tecnologie di diagnostica per immagini.

Un ruolo di primo piano

Kimberly Powell rappresenta l’azienda in tutto il mondo in un settore cruciale per la strategia di crescita di Nvidia, dedicata al settore sanitario, che si è espansa in piattaforme come BioNeMo per la biologia e la scoperta di farmaci basata sull’intelligenza artificiale. È tra i relatori più in vista dell’azienda in questo campo: supervisiona le operazioni globali dell’azienda in questo ambito. Le sue responsabilità spaziano dalle piattaforme hardware e software utilizzate per il calcolo accelerato, l’intelligenza artificiale, l’imaging medicale, le scienze della vita, la scoperta di farmaci e l’analisi di dati sanitari.

Anche la Powell, così come Huang, è sposata: fino a questo momento non sono arrivati commenti ufficiali sulla questione da parte del dirigente, dell’azienda o di Huang che nei giorni scorsi ha ammesso di avere una relazione con Alice Huang Le che, secondo l’intelligence americana, è un’informatrice di Pechino.

Il codice di condotta di Nvidia

A differenza della presunta spia cinese, Huang Le, esterna all’azienda, Kimberly Powell ha un ruolo dentro Nvidia che la “costringeva” a rispondere direttamente al suo amministratore delegato, Jensen Huang. Il codice di comportamento dell’azienda vieta espressamente che tra colleghi di lavoro si possano instaurare rapporti personali in grado di generare conflitti di interesse. Al momento, però, non sono emersi favoritismi nella carriera della manager.