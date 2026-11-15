Nvidia, Huang prepara il clamoroso ritorno: il piano per ottenere l’appoggio della Casa Bianca

Jensen Huang prepara il ritorno alla guida di Nvidia. A pochi giorni dalle dimissioni - arrivate dopo le rivelazioni sulle sue relazioni extraconiugali - l’ex amministratore delegato starebbe valutando la possibilità di riprendere il controllo del colosso dei semiconduttori. A sostenerlo sarebbe una parte influente della Silicon Valley, pronta a mobilitarsi per convincere il consiglio di amministrazione a reintegrarlo. A rivelarlo è il Financial Times, che cita diverse persone a conoscenza delle discussioni in corso.

Secondo il quotidiano, Huang avrebbe già affrontato l’ipotesi del ritorno con alcuni suoi collaboratori e confidenti. Uno degli alleati starebbe organizzando una vera e propria “war room”, una cabina di regia composta da importanti dirigenti del settore tecnologico, con l’obiettivo di esercitare pressioni sul board di Nvidia e cercare anche l’appoggio della Casa Bianca. L’iniziativa - sempre secondo le fonti interpellate dal Financial Times - avrebbe il sostegno dello stesso Huang.

La mobilitazione ha preso forza durante il fine settimana. Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Sweeney, numero uno di Epic Games, figurano tra i sostenitori di una lettera pubblica che chiede il ritorno dell’imprenditore. All’appello hanno aderito anche diversi dipendenti di Nvidia, rimasti fedeli al manager che ha guidato l’ascesa dell’azienda fino a una valutazione di circa 4 mila miliardi di dollari.

A complicare l’operazione sono però le vicende che hanno provocato le dimissioni. Huang è finito al centro delle polemiche per due relazioni extraconiugali: una con Alice Huang, dirigente della società di Singapore Megaspeed, sospettata di avere collegamenti con l’intelligence cinese, e un’altra con Kimberly Powell, manager di Nvidia che rispondeva direttamente all’amministratore delegato.

Il primo caso ha sollevato interrogativi sui controlli interni dell’azienda e sulle vendite di chip destinati all’intelligenza artificiale a società asiatiche potenzialmente collegate alla Cina. Il consiglio di amministrazione ha avviato un’indagine indipendente per accertare le circostanze della vicenda. Anche tra i sostenitori di Huang esisterebbero dubbi sulla possibilità di superare le conseguenze reputazionali delle rivelazioni. Sul piano politico, inoltre, non mancano le resistenze. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha chiesto domenica un profondo rinnovamento della leadership di Nvidia, prendendo una posizione che potrebbe ostacolare il tentativo di reintegro.

Nel frattempo la società è guidata ad interim da Colette Kress, impegnata a garantire la continuità operativa in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali prevista per martedì. Il Ft ha inoltre riferito che il consiglio di amministrazione avrebbe contattato Rene Haas, amministratore delegato di Arm, come possibile successore.

A chiedere di non escludere il ritorno del fondatore sono intervenuti anche due importanti azionisti, Brad Gerstner di Altimeter Capital e Gavin Baker di Atreides Management. In una lettera aperta hanno invitato il board a valutare tutte le opzioni, ricordando gli straordinari risultati ottenuti dall’azienda sotto la guida di Huang.

Il futuro dell’ex amministratore delegato resta dunque incerto. A differenza di altri fondatori delle grandi aziende tecnologiche, Huang non dispone di una partecipazione azionaria di controllo che gli consenta di imporre le proprie decisioni al consiglio di amministrazione. Né Nvidia né un portavoce del manager hanno voluto commentare le indiscrezioni. Seguiranno aggiornamenti.